Topuria rompe su silencio casi tres meses después de perder el cinturón de peso ligero

Con una dedicatoria especial. Las primeras palabras de Ilia Topuria después de perder el cinturón de campeón de peso ligero a mediados de junio han ido dirigidas a una persona en particular, Hugo, su hijo. El pequeño se encontraba presente en el combate de UFC celebrado en la Casa Blanca y vio cómo su padre era golpeado por Justin Gaethje.

Unos golpes que provocaron no solo la primera derrota del hispano-georgiano, sino que le provocaron graves lesiones en el rostro. Sin embargo, Topuria ha querido trasladar una lección de vida a Hugo, quitándole el miedo al fracaso.

"Hugo, llevo unos días pensando en ti. En lo que sentiste cuando me viste caer. Sé que sufriste y, como padre, haría cualquier cosa para haberte ahorrado ese momento, pero también me alegra que lo hayamos vivido juntos. Porque aquel día nos hizo más fuertes a los dos", afirma el luchador en los primeros segundos del vídeo compartido en sus redes sociales.

Topuria normaliza perder y cree que la derrota es una prueba de identidad porque "lo importante es cómo pierdes" y "quién decides ser cuando todo se pone oscuro y tienes que elegir entre quedarte en el suelo o volver a levantarte". Para Ilia, el hecho de que su hijo estuviera allí fue un deseo de Dios "para enseñar una lección que ninguna victoria puede enseñar: el carácter no aparece cuando todo va bien, se revela cuando la vida te pone delante su día más difícil".

Además de querer trasladar una lección a Hugo, el hispano-georgiano reconoce que después de aquel día descubrió ser más fuerte que antes y apunta: "Porque un campeón no es el que nunca cae, es el que siempre encuentra un motivo para levantarse". Por ello, le dice a su hijo que no espera que gane siempre, sino "que nunca tengas miedo de perder y ninguna derrota tenga el poder de decirte quién eres".

Su personalidad es algo que él mismo debe decidir y le manda un mensaje final que quiere que recuerde siempre: "El carácter es la única victoria que nadie puede quitarte". Esa ha sido la carta con la que el luchador ha vuelto a hablar después de que se le haya podido ver públicamente en varias ocasiones tras el combate, aunque sin pronunciamiento.