Brennan no se cansa de ganar: cuarto triunfo en La Vuelta con otra exhibición del Visma

Matthew Brennan se ha acostumbrado a ganar en La Vuelta. El joven ciclista británico del Team Visma | Lease a Bike volvió a demostrar este martes que, cuando la carrera desemboca en un esprint masivo, pocos pueden discutirle actualmente la victoria. Se impuso con autoridad en la decimosexta etapa, disputada sobre 181,1 kilómetros entre Cortegana y Palos de la Frontera, para sumar su cuarto triunfo parcial en esta edición de la ronda española y elevar a seis el impresionante botín de victorias del conjunto neerlandés.

Brennan volvió a ser el más rápido después de una jornada que respondió casi punto por punto al guion previsto. El británico remató el extraordinario trabajo de su equipo para superar en la línea de meta al francés Bryan Coquard (Cofidis) y al belga Vito Braet (Lotto Intermarché), segundo y tercero respectivamente.

Pero si Brennan puso la firma, buena parte del mérito correspondió a Wout van Aert. El belga, líder de la clasificación por puntos y vestido de verde, ejerció de lanzador de lujo para su compañero y protagonizó un último kilómetro formidable. Van Aert llevó a Brennan perfectamente colocado hasta los últimos 150 metros y todavía tuvo fuerzas para cruzar la meta en sexta posición.

Van Aert pone la alfombra y Brennan remata

La batalla por la colocación se había desatado mucho antes de llegar a la recta definitiva. Los equipos de los velocistas aumentaron progresivamente el ritmo y convirtieron los últimos kilómetros en una lucha frenética por encontrar la rueda adecuada.

Soudal Quick-Step trató de tomar la iniciativa en el tramo definitivo con Valentin Paret-Peintre, pero fue Van Aert quien terminó imponiendo su ley. El belga lanzó la operación definitiva a unos 800 metros de meta, con Brennan perfectamente pegado a su rueda.

A partir de ahí, el británico sólo tuvo que esperar su momento. Van Aert estiró el grupo a toda velocidad y dejó a su compañero en una posición inmejorable. Brennan arrancó en los últimos metros y volvió a exhibir una potencia que sus rivales fueron incapaces de igualar. Coquard trató de discutirle la victoria, mientras Braet se metía también en la pelea, pero ninguno pudo evitar un nuevo triunfo del corredor del Visma.

Cuatro victorias en dieciséis etapas explican por sí solas el dominio de Brennan en las llegadas masivas de esta Vuelta. Y también el del Visma, que acumula ya seis triunfos parciales y ha convertido buena parte de las jornadas propicias para sus hombres rápidos en territorio prácticamente privado.

Una fuga condenada de antemano

Hasta entonces, la etapa había discurrido bajo el control casi absoluto del pelotón. La escapada del día estuvo formada por cinco corredores: Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG), Valentin Madouas (Groupama-FDJ United), Simon Dalby (Uno-X Mobility), Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla) y Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).

Los cinco se entendieron bien y trataron de aprovechar sus opciones, aunque desde muy pronto quedó claro que los equipos de los velocistas no estaban dispuestos a regalarles demasiado terreno. El Visma asumió buena parte del trabajo de persecución, ayudado por otras formaciones interesadas en provocar una llegada masiva.

La ventaja fue menguando progresivamente. Los fugados todavía tuvieron margen para disputarse el esprint intermedio de Villarrasa, donde Vermaerke pasó primero por delante de Sütterlin y Thalmann, pero sus opciones de discutir la etapa eran ya prácticamente inexistentes.

El pelotón terminó neutralizando la aventura a 24 kilómetros de Palos de la Frontera. A partir de ese momento desaparecieron las especulaciones y comenzó otra carrera: la de los trenes de los velocistas por entrar bien colocados en los kilómetros finales.

Una caída lleva el susto al pelotón

La aproximación a meta dejó también algunos momentos de tensión. A unos 25 kilómetros del final se produjo una caída dentro del gran grupo en la que se vieron implicados, entre otros, Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e Ivo Oliveira (UAE Team Emirates-XRG).

El incidente no tuvo consecuencias importantes para los hombres que ocupan las primeras posiciones de la clasificación general y tampoco alteró sustancialmente los planes de los equipos que preparaban el esprint.

Con la fuga ya a tiro y posteriormente neutralizada, Visma terminó de tomar las riendas. Y el desenlace confirmó que el conjunto neerlandés tenía perfectamente diseñada la llegada.

Enric Mas, otro día de rojo

Para Enric Mas, la decimosexta etapa fue exactamente el tipo de jornada que necesitaba. El español cruzó la meta dentro del pelotón y sin contratiempos, bien protegido por sus compañeros del Movistar, para conservar un día más el maillot rojo de líder.

No hubo movimientos entre los principales favoritos ni modificaciones relevantes en las posiciones de privilegio de la clasificación general. Después de superar una etapa destinada a los velocistas, Mas pudo guardar fuerzas pensando en las jornadas que terminarán decidiendo La Vuelta.

Antes de que llegue la montaña, sin embargo, los hombres rápidos dispondrán de otra oportunidad. La decimoséptima etapa, que se disputa este miércoles, llevará al pelotón desde Dos Hermanas hasta Sevilla a lo largo de 185 kilómetros.

El perfil vuelve a invitar a pensar en una llegada masiva. Y visto lo ocurrido hasta ahora, todos volverán a mirar al mismo hombre. Matthew Brennan suma cuatro victorias y el Visma seis. El británico ha convertido los esprints de esta Vuelta en su particular coto de caza.