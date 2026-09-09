Brennan firma el repóquer en Sevilla

El ciclista británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ha vuelto a demostrar que, cuando llega el momento de lanzar el esprint, en esta Vuelta a España hay pocos capaces de discutirle la victoria. El corredor británico se impuso este miércoles en la decimoséptima etapa, disputada sobre 185 kilómetros entre Dos Hermanas y Sevilla, para sumar su quinta victoria parcial en la ronda española. Enric Mas, por su parte, llegó sin problemas y mantiene el maillot rojo a las puertas de la contrarreloj que puede cambiarlo todo.

Brennan enseñó su particular 'manita' nada más cruzar la línea de meta, con los cinco dedos abiertos, para dejar constancia de su repóquer. Cinco triunfos, todos ellos al esprint, en una Vuelta que se le está quedando pequeña al británico. El Visma suma ya siete victorias parciales, después de que Wout van Aert haya sido también protagonista en dos ocasiones.

Cinco victorias y la misma historia

Esta vez, a diferencia de la exhibición del martes, sí hubo carrera. Hubo fuga, pelea y hasta cierta incertidumbre en los kilómetros finales. Pero el desenlace volvió a ser el mismo: cuando el pelotón se lanzó hacia la meta, Brennan apareció de nuevo para imponer su velocidad.

La jornada estuvo marcada inicialmente por los numerosos intentos de escapada hasta que consiguió consolidarse un grupo de tres corredores formado por Enzo Paleni (Groupama-FDJ United), Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH) y Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility). El pelotón, controlado principalmente por Visma y Cofidis, permitió que los fugados abrieran hueco, aunque nunca llegó a concederles una ventaja que hiciera peligrar la llegada masiva.

Paleni volvió a mostrar su carácter ofensivo después de haber intentado la aventura desde lejos en las etapas 10, 13 y 15. Fernández también se ha convertido en uno de los habituales en las escapadas de esta Vuelta, pero ninguno de los dos pudo culminar esta vez su empeño.

Paleni desafía al pelotón

La fuga fue perdiendo unidades hasta quedarse únicamente con Paleni y Fernández. El español terminó cediendo a 15 kilómetros de la llegada, mientras el francés se resistía a entregar las armas y afrontaba en solitario un pulso cada vez más desigual contra el pelotón.

Paleni llegó a mantener más de dos minutos de ventaja y todavía conservaba 13 segundos a falta de 5,5 kilómetros. La victoria parecía ya imposible, pero el francés consiguió prolongar la incertidumbre hasta que fue neutralizado a sólo 3,2 kilómetros de la meta.

A partir de ahí, se acabaron las aventuras y comenzó el ritual de los velocistas. Uno-X Mobility tomó posiciones para Magnus Cort, mientras el Visma preparaba el terreno para su hombre rápido. Y Brennan volvió a hacer el resto.

Van Aert trabaja y Brennan remata

El británico contó esta vez con la ayuda del maillot verde Wout van Aert, que volvió a desempeñar un papel fundamental en el tren del Visma. Brennan lanzó el esprint y superó a Jordi Meeus y Magnus Cort para sumar su quinta victoria de etapa.

Una nueva exhibición de velocidad que convierte al británico en uno de los grandes nombres propios de esta Vuelta y que confirma el dominio del Visma en las llegadas masivas.

Pero mientras Brennan celebraba su quinto triunfo, toda la atención de la clasificación general se desplaza ya hacia este jueves. Llega la hora de la verdad para Enric Mas.

Enric Mas, ante la hora de la verdad

El líder afrontará una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, completamente llana y lo suficientemente larga como para provocar diferencias importantes en la general.

Mas no parte entre los grandes especialistas de la disciplina y tendrá que defender los 2:06 minutos que le separan del austríaco Felix Gall, segundo, y los 2:10 sobre Primoz Roglic, tercero. El objetivo del español será conservar una renta cercana al minuto y medio para afrontar con garantías la batalla definitiva en las montañas.

Después de cinco victorias de Brennan al esprint, llega ahora el turno de los hombres de la general. Y ahí ya no habrá repóquer que valga: en Jerez empieza a decidirse de verdad esta Vuelta.