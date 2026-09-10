Enric Mas resiste a Roglic y da un paso de gigante hacia la Vuelta

Enric Mas ha dado un paso de gigante hacia la victoria final en la Vuelta a España 2026. El ciclista español ha resistido con solvencia el esperado ataque de Primoz Roglic en la contrarreloj individual de la decimoctava etapa, disputada sobre 32,1 kilómetros entre las localidades gaditanas de El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. El esloveno, gran especialista contra el reloj, sólo pudo recortarle 33 segundos, por lo que el corredor del Movistar conserva el maillot rojo con 1:37 de ventaja a falta de las últimas jornadas.

La etapa fue para el suizo Stefan Küng (Tudor), que se impuso con un tiempo de 35:22 y una espectacular media de 54,4 km/h. Küng aventajó en apenas dos segundos al británico Callum Thornley y en ocho al portugués João Almeida, mientras que Roglic terminó cuarto, a 19 segundos del vencedor, con un registro de 35:41.

Pero la verdadera batalla estaba mucho más atrás. Enric Mas partía con una renta de 2:10 sobre Roglic y 2:06 sobre Felix Gall, y el principal interrogante era cuánto tiempo sería capaz de perder ante un rival que históricamente se le había atragantado en las contrarrelojes. De hecho, ambos habían coincidido en 22 cronos anteriores y el esloveno siempre había terminado por delante.

Roglic salió decidido a cambiar el rumbo de la Vuelta. En el primer punto intermedio ya había recortado 22 segundos al español, mientras que en el segundo la diferencia se situaba en 36 segundos. Parecía que el esloveno podía poner contra las cuerdas al líder, pero Mas reaccionó en el tramo final y limitó el golpe a unos 33 segundos.

El resultado permite al español afrontar las últimas etapas con una ventaja todavía considerable. Roglic asciende a la segunda posición de la general, a 1:37, mientras que Felix Gall cae al tercer puesto, a 3:01 del líder. La crono, por tanto, no sólo no acabó con el maillot rojo de Mas, sino que le permitió salir reforzado de una jornada que, sobre el papel, era una de las grandes amenazas para sus aspiraciones.

Mas firma así una de las mejores contrarrelojes de su carrera en el momento más importante. Sin ser un especialista, fue capaz de administrar la ventaja, asumir el esperado recorte de Roglic y evitar que el esloveno convirtiera los 32,1 kilómetros de lucha contra el reloj en un golpe definitivo. La victoria de Küng, además, puso el broche a una jornada de enorme velocidad. El suizo completó el recorrido a más de 54 kilómetros por hora y logró su 24ª victoria en una contrarreloj, mientras Thornley y Almeida completaron el podio de la etapa.

La Vuelta llega así a su recta final con Mas todavía al frente y con Roglic obligado a atacar en la carretera si quiere darle la vuelta a la clasificación. El español ha superado una de las últimas grandes amenazas y encara ahora las etapas decisivas con 1:37 de margen sobre el principal favorito para arrebatarle el rojo.