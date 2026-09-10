Preocupación máxima por la desaparición de una trail runner de élite en el Cervino

El mundo del trail running está pendiente del Cervino, un monte de los Alpes situado en la frontera entre Suiza e Italia donde ha desaparecido una abogada canadiense de 31 años que entrenaba para marcar un nuevo récord de velocidad, subir y bajar este pico en menos de cinco horas.

Kalie McCrystal lleva sin dar señales de vida desde el 1 de septiembre, cuando publicó en sus redes sociales una imagen por encima del refugio Capanna Carrel, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Propios y ajenos han dejado en su perfil de Instagram mensajes de apoyo y deseos de que regrese sana y salva, aunque las esperanzas son bajas, pues las labores de búsqueda, llevadas a cabo por el Soccorso alpino valdostano y la Guardia di Finanza de Cervinia, han sido suspendidas.

"Vestía de blanco y esto hace aún más difícil localizarla en la montaña. Realizamos varias pasadas con el helicóptero. También utilizamos la antena Recco e intentamos localizar su teléfono, pero sin resultados positivos", comentaron los servicios de rescate.

"En los últimos días estoy en Cervinia, en Italia, para prepararme para mi gran objetivo de la temporada: subir y bajar el Cervino en menos de cinco horas, pasando por la Cresta del León. Tengo pocos días por delante para que las condiciones mejoren y mis pulmones, acostumbrados al nivel del mar, se adapten, así que todavía no he perdido la esperanza y no me rindo. Si pudierais cruzar los dedos por mí, sería fantástico", fue uno de los últimos mensaje públicos que dejó la canadiense.