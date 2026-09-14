Una atleta gana una prueba de Hyrox cubierta de heces: "Hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron"

Una carrera de Hyrox celebrada este sábado en Pekín ha obligado a la organización a plantearse cambios en su reglamento. Joanna Wietrzyk, australiana y vigente campeona mundial de su categoría, ganó la prueba después de continuar compitiendo pese a sufrir un episodio de incontinencia intestinal que acabó dejando restos de heces por el recorrido y el material utilizado por otros deportistas.

El problema comenzó cuando todavía no había transcurrido la mitad de la carrera. Wietrzyk no abandonó y completó el circuito hasta hacerse con el primer puesto. Una participante que presenció lo ocurrido explicó posteriormente a EFE que las consecuencias fueron más allá de las imágenes que han circulado por internet: las heces quedaron en la pista, las máquinas y las alfombras que debían utilizar los demás competidores.

"La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces", aseguró esta testigo.

El episodio se convirtió rápidamente en objeto de críticas en las redes sociales y entre aficionados y medios especializados en esta disciplina. Una de las principales preguntas planteadas es por qué la organización permitió que Wietrzyk siguiera adelante cuando sus problemas intestinales podían afectar al resto de participantes y a los trabajadores del recinto.

Las críticas han puesto además el foco en las propias reglas de Hyrox. La competición contempla penalizaciones por acciones como escupir en la pista o echarse agua por encima, mientras que en este caso la australiana pudo llegar hasta el final. Algunos aficionados y editoriales de medios especializados han atribuido esa diferencia de criterio a su condición de deportista de élite y a su patrocinio por parte de Puma, que es también patrocinador oficial de Hyrox.

La reacción de la propia Wietrzyk después de conseguir el primer puesto alimentó todavía más la controversia. La deportista compartió en Instagram una fotografía en la que aparecía sobre una camilla médica junto a la frase "una victoria es una victoria". Posteriormente eliminó la publicación, aunque para entonces ya había acumulado cientos de comentarios que cuestionaban su deportividad y le reprochaban no haber abandonado para evitar riesgos sanitarios a los demás deportistas y al personal del recinto.

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The Australian HYROX athlete Joanna Wietrzyk continued racing despite showing faecal driping on her legs — marknehpets (@mapkpets) September 14, 2026

Hyrox revisará sus protocolos

La organización se pronunció este lunes sobre lo sucedido y reconoció que el episodio ha puesto de manifiesto la necesidad de aclarar cómo debe actuarse ante situaciones de este tipo.

"A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad", señaló Hyrox en un comunicado, en el que defendió que dispone de "claros protocolos médicos y de biocontaminación".

La compañía considera que en Pekín se produjo "una situación inesperada en la que se desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron".

"Reconocemos que esto puede, lógicamente, provocar frustración, preguntas y opiniones encendidas dentro de nuestra comunidad. Esas preocupaciones son legítimas y, como organizadores, debemos estar preparados para escucharlas, investigar lo ocurrido y responsabilizarnos para seguir mejorando", añadió.

La controversia ha tenido también una vertiente más grave. Wietrzyk habría recibido amenazas a través de internet y Hyrox ha advertido de que está investigando estos mensajes. La organización asegura que prohibirá la entrada a futuras competiciones a quienes resulten responsables.

Indignación también en China

El caso ha tenido una amplia repercusión en el país donde se celebró la prueba. Las redes sociales chinas se han llenado de críticas dirigidas principalmente a los organizadores y al equipo médico por no intervenir mientras la atleta seguía compitiendo.

Algunas personas que participaron ese mismo día consideran incluso que Hyrox debería devolverles el precio de la inscripción, de unos 150 dólares, por haber competido al mismo tiempo que Wietrzyk y, según denunciaron, haberse visto expuestas a riesgos sanitarios.

El diario oficialista chino Global Times también abordó este lunes la controversia y recogió la valoración del comentarista deportivo Zhu Meng, que situó el debate en los límites que debe tener la competición.

"La verdadera deportividad se trata de saber dónde trazar la línea, porque la competición nunca debe continuar a expensas de la salud pública y los derechos de otros atletas", señaló.

Hyrox nació en 2017 y basa sus pruebas en la combinación de ocho kilómetros de carrera con ocho ejercicios de fuerza, con el objetivo de completar todo el recorrido en el menor tiempo posible. Sus eventos se celebran en recintos de más de 20 países. El crecimiento de la competición ha convertido además a la marca en un negocio de gran valor: al cierre de 2025, la franquicia superaba los 600 millones de euros de valoración, según Forbes.