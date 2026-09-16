50 años de la hazaña de Karapetyan, el nadador que salvó la vida de 20 personas

El 16 de septiembre de 1976 es un día que jamás olvidará Shavarsh Karapetyan. Ni él ni las 20 personas que estuvieron a punto de morir en un accidente de autobús. Sin su valiente ayuda, hubieran fallecido. El armenio, 17 veces campeón mundial de natación con aletas, no se lo pensó. "No había otra opción… Sabía que no sería correcto si el nadador más rápido del mundo estaba allí y ni siquiera trataba de ayudar". Aquel día, aquel heroico día, terminaría con su carrera deportiva. Pero la ocasión bien valió la pena.

Nacido el 13 de marzo de 1953 en la ciudad armenia de Vanadzor, al norte del país, cuando este todavía pertenecía a la Unión Soviética, Shavarsh Karapetyan se acostumbró rápido a nadar. Criado en una región ubicada entre el mar Negro y el mar Caspio, a pocos kilómetros del Lago Sevan, el agua era su hábitat. Hasta convertirse en el mejor nadador con aletas de la historia.

¿Y qué es la natación con aletas? Pues básicamente una modalidad deportiva subacuática donde los nadadores se desplazan a gran velocidad, sobre la superficie o bajo el agua, con aletas o monoaleta, con tubo o sin él, impulsados solo por su fuerza muscular, y en distancias que oscilan entre los 50 metros y los 20 kilómetros.

No es una modalidad olímpica. Porque de haberlo sido, sin duda el bueno de Shavarsh Karapetyan sería mucho más reconocido a nivel global. Además de los 17 campeonatos mundiales mencionados batiría hasta en once ocasiones el récord del mundo. A ello hay que añadir 13 campeonatos europeos y 7 campeonatos soviéticos, lo que le permitió ser nombrado Maestro de Honor de Deportes de la Unión Soviética.

Una hazaña inolvidable

Aquel 16 de septiembre de 1976, como casi todos los días, Shavarsh Karapetyan se encontraba entrenando en el Lago Ereván. Le acompañaba su hermano Kamo. Hasta que de repente oyó un tremendo estruendo. Un trolebús había perdido el control en la carretera que rodea el lago y había caído al agua. Veía cómo se iba hundiendo rápidamente. Sin pensárselo fue hacia el lugar. Alcanzó los casi 10 metros de profundidad a que había caído el vehículo, rompió las ventanas, y comenzó a sacar una por una a las personas que podía.

Con un esfuerzo titánico, durante cerca de 20 minutos, a pulmón, y con el cuerpo repleto de cristales clavados, consiguió rescatar a 30 de los 90 pasajeros que iban en el trolebús. Aunque 10 de ellos ya estaban muertos. Aun así, fueron 20 las personas a las que consiguió salvar la vida Shavarsh Karapetyan. 20 personas que de no haber sido por el sacrificio de aquel nadador armenio, hubieran perecido en el fondo del lago.

Karapetyan quedó inconsciente tras salir por trigésima vez a la superficie. Ya en el hospital se le detectaría una neumonía severa, provocada por el efecto combinado de la hipotermia y la infección producida por las heridas expuestas al agua contaminada. Fue inducido a un coma del que no despertaría hasta 46 días después. El doctor le comunicó que el único motivo por el que seguía vivo era por su estado físico privilegiado.

Pero aquello se acabó. Sus pulmones quedaron tan dañados que jamás podría volver a nadar. Además, había desarrollado un terror patológico al agua. Así que abandonó el deporte en el que había sido el mejor del mundo.

Y Shavarsh Karapetyan era un héroe, sí. Por lo que había hecho. Por las 20 vidas salvadas. Pero hablamos de una Unión Soviética en la que los héroes eran menos importantes que ocultar las tragedias del país. Así que su historia quedó enterrada durante años. Hasta que el periódico Komsomolskaya Pravda publicó un reportaje titulado 'La batalla subacuática del campeón'. Contando todos los hechos. Y sin escatimar en elogios ni ornamentos. El Sóviet Supremo le condecoró con varios reconocimientos, entre ellos el de Maestro del Deporte de la URSS y la Orden del Distintivo al Honor.

La historia se repite

Si ya de por sí la vivida parece una historia increíble, un relato similar sucedería nueve años más tarde. El 19 de febrero de 1985 Karapetyan iba andando por las calles de Ereván cuando vio un edificio en llamas. Se acercó. Se trataba del Pabellón de Deportes de la Armenia Soviética. Como ya hiciera en 1976, se lanzó a salvar vidas poniendo en riesgo la suya propia. Después de rescatar a varias personas y ayudar a sofocar el fuego, cayó exhausto. El humo y las quemaduras le mandarían de vuelta al hospital. Esta vez menos tiempo y con menos riesgo. Pero nuevamente después de un acto heroico.

En 1993, tras la desintegración de la URSS, se mudó a Moscú. Abrió una tienda de venta y reparación de calzado con un significativo nombre, Segunda Oportunidad. Y allí reside desde entonces. Siempre, con un pensamiento que no se le quita de la cabeza: "Sabía que podía hacer pocas inmersiones. Mi mayor miedo era cometer un error. Estaba tan oscuro ahí abajo que no podía ver nada. En una de las inmersiones, agarré un asiento en vez de a un pasajero. Podía haber salvado a una persona más en su lugar. Ese asiento todavía me obsesiona y me quita el sueño".

Así es el bueno de Shavarsh Karapetyan, que continúa con vida a sus 73 años. Igual que pudieron continuar con vida las 20 personas que rescató del trolebús. Más aquellas que salvó de entre las llamas. Ese, más que las medallas, más que ser relevista de la antorcha olímpica en los Juegos de Sochi de 2014, más incluso que un asteroide con su nombre, es el mayor reconocimiento que puede tener. A su honor. A su valentía.