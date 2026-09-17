Topuria anuncia su vuelta y recupera la polémica sobre el combate contra Gaethje: "Me aseguraré de que revisen"

Hace unos días, Ilia Topuria compartió en Instagram una publicación en la que dedicaba una carta a su hijo, Hugo. En ella le transmitía una reflexión después de la derrota que vivió en la Casa Blanca y ahora ha elegido X para enviar un mensaje a su rival y comunicar los aficionados cómo se encuentra.

El luchador señaló que se había realizado las pruebas médicas correspondientes y confirmó su regreso, aprovechando el momento para dirigirse a sus enemigos: "Pruebas médicas finales realizadas. Estoy de vuelta. A todos los payasos que han estado hablando mierda y dándome por muerto todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene los cojones. Gracias a todos por el apoyo".

Además, recuperó una de las polémicas que surgió tras su derrota ante Justin Gaethje. Algunos aficionados pusieron encima de la mesa la posibilidad de que el luchador estadounidense hubiera modificado sus guantes para introducir algo en el interior y poder realizar golpes con mayor fuerza. Ante estas insinuaciones, Topuria apuntó: "La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no ponga nada raro en ellos. Nos vemos pronto".

Final medical tests done. I'm back. To all the clowns who've been talking shit and counting me out this whole time, here I am. Now let's see who's got the balls. Thanks to everyone for the support. Next time I'll make sure they check Justin's gloves so he doesn't put anything… — Ilia Topuria (@Topuriailia) September 16, 2026

Su rival no se quedó callado y respondió: "94 días y lo mejor que se te ocurrió es una excusa lamentable. Tan terrible como tu última actuación. Hazlo mejor, pequeño". Aunque no fue el único que reaccionó al mensaje ya que posteriormente Topuria apuntó: "Por cierto, Justin, jódete. Y Ali, jódete tú también".

En el caso de Ali, decidió poner por delante el cariño que siente hacia el hijo del hispano-georgiano: "Bienvenido de nuevo, Campeón, me alegra que estés bien. No te voy a devolver la palabra con F porque tu hijo es mi amigo y no puedo decirle palabras feas a su padre, dile que te dije qué pasa, él es el hombre".

Welcome back Champ, I'm glad you are ok. I'm not gonna give you the F word back because your son is my friend and I cannot say bad words to his father, tell him I said what's up he is the man 🌹 — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) September 16, 2026

"No metas a mi hijo en esto. Que tú seas su amigo no tiene nada que ver conmigo y contigo. Sabes perfectamente por qué dije lo que dije. Así que no te escondas detrás de él. Que te jodan sigue en pie", le contestó Ilia.

Un día antes de este mensaje, Ismael Trivino publicó un vídeo en Instagram compartiendo una mañana de deporte con 'El Matador': "Comenzando una nueva semana entre amigos, haciendo lo que nos gusta, manteniéndonos activos y celebrando la vida. Un honor montar en Miami con el campeón, Ilia Topuria. La leyenda está de vuelta... y grandes cosas vienen".