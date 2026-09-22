El atuendo más estrafalario para el Mundial contrarreloj: gafas de aviador, casco de ruta y bici de carretera

El Mundial de ciclismo en ruta, que se disputa esta semana en Montreal (Canadá), ha dejado una imagen bastante curiosa en una de sus primeras pruebas: la contrarreloj masculina.

En una disciplina donde la tecnología, el estudio y el cálculo de la aerodinámica y el detalle al milímetro se mezclan, con el fin de rodar sobre el asfalto a la máxima velocidad posible —con uniformes estrafalarios y cascos de aspecto espacial incluidos—, la presencia de Gil Landim Gomes ha roto todos los esquemas.

Este ciclista de Guinea-Bissau, de 29 años, ha acabado último en la prueba de contrarreloj, con un tiempo de 1h.09:21, a una media de 33,9 kilómetros por hora y a casi 25 minutos del ganador, el belga Remco Evenepoel.

Pero lo más noticiable está en su atuendo, que no tardó en hacerse viral en las redes sociales: Gomes afrontó los 39,2 kilómetros del recorrido con una bicicleta de carretera convencional, un casco tradicional de ruta y unas gafas de sol negras y redondas, de estilo aviador, completando así un atuendo de lo más peculiar en una prueba donde el resto de sus competidores lucían cascos aerodinámicos y montaban en bicis de contrarreloj, popularmente conocidas como cabras.

Oltre ad Evenepoel, Gil Landim Gomes è stato tra i primi protagonisti del Mondiale di ciclismo 2026 🌍🚴‍♂️ 🇬🇼 Ha completato la cronometro con una normale bici da strada, con un casco non aerodinamico e un paio d'occhiali sicuramente non adatti a una gara di ciclismo! Con quasi 25… pic.twitter.com/rNPDbPTF0c — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 21, 2026

Pero este tipo de máquina, que es la máxima expresión de la tecnología punta aplicada al ciclismo, no iba con Gil Gomes. Él, a lo suyo, acabó último la prueba, pero lo hizo con dignidad y provocando todo tipo de comentarios entre resto de ciclistas, organizadores, periodistas y aficionados.