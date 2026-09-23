Yu Zidi, la nadadora china de 13 años que impresiona al mundo

Quédense con su nombre. Se llama Yu Zidi, tiene solo 13 años y promete ser una de las grandes referentes de la natación muncial en los próximos tiempos. Esta jovencísima deportista china ha completado su particular triplete dorado en los Juegos Asiáticos, que se están disputando en la ciudad japonesa de Nagoya, tras ganar la final de los 400 metros estilos.

Yu, nacida el 16 de octubre del 2012 en Baoding —provincia de Hebei—, se ha impuesto en la prueba con una sensacional marca de 4:28.56, estableciendo un nuevo récord en los campeonatos y superando la marca de 4:32:97 que su compatriota Ye Shiwen tenía desde 2014 en Incheon (Corea del Sur). Además, la joven se convierte en la quinta nadadora de la historia que baja de 4:29 .

El prodigio chino dominó la prueba de principio a fin para colgarse el oro por delante de Ke Wenxi, a la que ha aventajado en cuatro segundos.

Se trata de la tercera victoria que Yu Zidi consigue estos Juegos Asiáticos después de sus triunfos en los 200 metros mariposa y los 200 estilos. A sólo dos años de los próximos Juegos Olímpicos (Los Ángeles 2028), Yu se perfila como una de las principales aspirantes a medalla en estas distancias.

En julio de 2025, con apenas 12 años, la nadadora china se convirtió en una de las protagonistas del Mundial de Singapur al convertirse en la medallista y finalista más joven de la historia del campeonato. En aquella cita alcanzó las finales de los 200 y 400 estilos y de los 200 mariposa, terminando cuarta en las tres pruebas individuales. Además, consiguió una medalla de bronce como integrante del equipo chino de relevos.