Aldo Martínez: "Ilia Topuria volverá más fuerte porque es un superhéroe"

El doctor Aldo Martínez, que acumula más de una década formando parte del equipo de trabajo del luchador Ilia Topuria, ha señalado en entrevista con EFE que el hispano-georgiano volverá "más fuerte y nos levantará de nuevo de los asientos, porque es un superhéroe y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos".

El especialista en preparación, que participa en la tercera jornada del X Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León Abanca, ha explicado a los alumnos en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de León, algunos de los secretos de cómo ayudó en el crecimiento de Topuria que se puso en sus manos con tan solo 18 años en 2016.

"Creo que conocía mi trabajo con diferentes deportistas del mundo de los deportes de contacto y, desde el primer momento, vi que tenía muy claras las ideas y el objetivo, porque tenía unas grandes habilidades motrices al haber trabajado mucho desde los tres años en su país y fue un visionario demostrando su gran inteligencia para alcanzar el éxito", ha relatado el doctor Aldo.

Ilia Topuria, que alcanzó la cima de la UFC, sufrió un serio revés en el macro combate celebrado en la Casa Blanca, con Donald Trump de celebración de su cumpleaños ante el estadounidense Justin Gaethje.

"Fue una derrota muy dura que nadie esperaba cuando se está trabajando, como siempre ha sido, al más alto nivel en todos los aspectos cuidando al máximo cada detalle, pero lo único que no es controlable es el resultado, sí el proceso previo, pero todo se fue al traste después de un gran inicio", ha recordado.

Un futuro abierto a otros retos

A pesar de que el doctor Aldo se ha centrado en la máxima formación en diferentes campos de la preparación individual, no descarta emprender nuevos retos, también ligados a un trabajo más colectivo.

"A lo largo de los años he recibido diferentes ofrecimientos para colaborar con equipos de diferentes deportes y, puntualmente he asesorado, pero requiere una dedicación particular que no he considerado oportuno, aunque no descarto que pueda ser un próximo paso profesional", ha comentado.

"Siempre voy a estar acompañando cuando se necesite a la gente de todos los ámbitos con los que he trabajado y trabajo, no solo deportistas, sino también personas de cualquier sector profesional, porque mi labor no solo es la de formación en el alto nivel sino aspectos como la salud, el deporte, la ciencia o la longevidad", ha resumido.