El CSD incumple un Decreto y no traspasa 96 millones a las federaciones deportivas mientras éstas se ahogan

El deporte español convive con dos realidades difíciles de conciliar. La primera es pública, brillante y ampliamente celebrada: medallas, récords, podios, campeonatos y selecciones nacionales capaces de competir con las grandes potencias internacionales. La segunda resulta mucho menos visible y se desarrolla en los despachos de las federaciones que tienen que financiar viajes, concentraciones, técnicos, competiciones, personal y programas deportivos mientras esperan la llegada de unos recursos públicos comprometidos para sostener precisamente esa actividad.

El Gobierno aprobó el pasado mes de julio un nuevo modelo de financiación que presentó como un instrumento destinado a proporcionar mayor "estabilidad" y "seguridad" al deporte federado. A estas alturas del ejercicio, las palabras empiezan a contrastar incómodamente con la realidad que describen quienes tienen que cuadrar las cuentas.

96 millones publicados en el BOE, pero… ¿cuándo llegan a las cuentas?

La cifra aprobada es importante: 101.275.100 euros, de los que 96.275.100 corresponden a las federaciones deportivas españolas, mientras que 3,5 millones están destinados al Comité Olímpico Español (COE) y otros 1,5 millones al Comité Paralímpico Español (CPE).

No hablamos, por tanto, de una partida pendiente de aprobación ni de una promesa presupuestaria sometida a futuras decisiones. El dinero figura en el Real Decreto 637/2026, de 29 de julio, publicado en el BOE al día siguiente.

El propio decreto es especialmente explícito respecto a los plazos. La norma entró en vigor el 31 de julio y establece que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) deberá resolver y notificar las subvenciones "en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor". También determina que el pago deberá efectuarse anticipadamente y por el importe total concedido una vez producida la correspondiente resolución.

De ahí que, cuando septiembre encara su recta final, exista una pregunta que el CSD debería poder responder sin demasiadas dificultades: ¿cuántas federaciones han recibido efectivamente en sus cuentas la subvención correspondiente a 2026 y qué cantidad de esos 96,275 millones permanece todavía pendiente de transferencia?

La respuesta importa porque el problema ha dejado de ser una cuestión burocrática para convertirse, según las fuentes consultadas, en un gravísimo problema de tesorería.

El CSD puede esperar; las selecciones nacionales, los proveedores y los bancos, no

La actividad federativa no se detiene mientras se tramita un expediente. Las selecciones nacionales continúan viajando, los deportistas compitiendo, los entrenadores trabajando y las federaciones pagando concentraciones, hoteles, vuelos, inscripciones, personal, instalaciones y proveedores. El calendario internacional tampoco concede prórrogas porque una subvención continúe pendiente de materializarse.

Fuentes del ámbito federativo consultadas por Libertad Digital describen problemas crecientes de tesorería y aseguran que algunas federaciones han tenido que recurrir a financiación bancaria temporal para sostener su actividad hasta recibir las cantidades comprometidas.

Ese recurso al crédito tiene una consecuencia inevitable: cuesta dinero. Los intereses y gastos financieros derivados de esas operaciones no mejoran la preparación de ningún deportista, no financian una concentración adicional, no permiten contratar un entrenador ni facilitan la presencia de una selección española en una competición internacional. Son recursos que salen de las cuentas federativas y que, por tanto, dejan de estar disponibles para su finalidad esencial: el deporte.

La situación tampoco parece haber cogido por sorpresa a todos. Algunas federaciones, según las mismas fuentes, decidieron anticiparse y solicitaron antes del verano autorización a sus órganos de gobierno para concertar líneas de crédito o asumir endeudamiento temporal mientras esperaban la llegada de las subvenciones.

"...Y seguimos sin cobrar": la advertencia pública que rompió el silencio

Lo que se comenta en privado dentro del deporte federado tuvo el pasado 16 de septiembre una expresión pública especialmente significativa. Gerardo Riquelme publicó en Marca una columna cuyo título no necesitaba demasiadas explicaciones: "…Y seguimos sin cobrar".

Riquelme afirmaba que las federaciones todavía no habían percibido las subvenciones públicas y ampliaba el problema a otras partidas relacionadas con Team España, los premios correspondientes a resultados deportivos de 2025 y las ayudas vinculadas a la Seguridad Social.

Su diagnóstico coincidía además con el que trasladan a este periódico distintas fuentes federativas: presidentes y gerentes obligados a negociar financiación bancaria para mantener en funcionamiento sus estructuras mientras esperan el dinero comprometido por la Administración.

El periodista de Marca llegó a poner cifras al coste de esa situación: estimaba en torno a 70.000 euros por federación los gastos derivados de la financiación y situaba el impacto global cerca de los cinco millones de euros. Se trata de una estimación publicada por Marca, no de un cálculo realizado por Libertad Digital, pero permite dimensionar económicamente un problema cuya existencia confirman distintas fuentes del sector.

Riquelme aportaba además otro dato especialmente relevante: la previsión que manejaban las federaciones era que los pagos pudieran efectuarse antes de finalizar septiembre. El calendario se aproxima ya a esa fecha y convierte aquella previsión en una cuestión perfectamente verificable.

Malestar en privado y silencio en público

Pese a la situación descrita, el silencio público de las federaciones resulta casi absoluto. Las conversaciones privadas son bastante más expresivas y distintas fuentes trasladan su malestar con la gestión del Consejo Superior de Deportes que preside José Manuel Rodríguez Uribes, aunque son muy pocas las dispuestas a transformar esas críticas en una protesta abierta.

La explicación que ofrecen algunas de ellas es tan sencilla como incómoda: buena parte del deporte federado depende económicamente del organismo al que tendría que reclamar. Criticar públicamente a quien concede una parte sustancial de los recursos necesarios para mantener la actividad no parece, en opinión de quienes prefieren guardar silencio, la mejor manera de acelerar un expediente pendiente.

Nadie quiere enfrentarse abiertamente al CSD y, mucho menos, correr el riesgo de formar parte de una hipotética lista negra.

Este silencio resulta todavía más llamativo cuando se compara con el discurso utilizado por el Gobierno para presentar el nuevo modelo. El Ejecutivo aseguró que permitiría crear un marco "más estable, coherente y eficaz", otorgando a las federaciones mayor seguridad y capacidad de planificación. Incluso introdujo la resolución individualizada de los expedientes para impedir que las incidencias de una federación pudieran retrasar la financiación de las demás.

La teoría difícilmente admite objeciones. El problema comienza cuando se compara con el calendario.

Siete meses de actividad antes de que el Gobierno aprobara el nuevo sistema

El Real Decreto que articula esta financiación fue aprobado cuando habían transcurrido prácticamente siete meses de 2026. La propia norma reconoce esa anomalía temporal al permitir que las subvenciones financien gastos realizados desde el 1 de enero, aunque la resolución de concesión sea muy posterior.

La consecuencia práctica resulta evidente: las federaciones —en España hay un total de 66 federaciones deportivas, de las cuales solo la de fútbol (RFEF) se financia casi en su totalidad con recursos propios y privados, sin recibir subvenciones estatales ordinarias para su gasto corriente— han tenido que sostener durante buena parte del ejercicio una actividad que posteriormente será financiada, total o parcialmente, con dinero público.

Y no hablamos de cantidades testimoniales. Atletismo tiene asignados 6,38 millones de euros; Natación, 6,02 millones; Piragüismo, 5,68; Vela, 4,62; Ciclismo, 4,35; Deportes de Invierno, 4 millones; Balonmano, 3,75 millones; y Baloncesto, otros 3,55 millones de euros.

La magnitud de estas cifras explica por qué un retraso administrativo puede convertirse rápidamente en un serio problema financiero para organizaciones que, salvo excepciones, carecen de la capacidad de generación de ingresos propios de las grandes estructuras del deporte profesional.

El fútbol genera millones y el resto de federaciones sigue esperando

La gran ausencia en esa relación es la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cuya capacidad económica y estructura de ingresos son difícilmente comparables con las de la mayoría de federaciones. Pero existe otro elemento que hace todavía más singular la situación: el fútbol profesional no solo sostiene su propio ecosistema, sino que una parte del dinero generado por sus derechos audiovisuales termina financiando al conjunto del deporte español.

No se trata de una aportación voluntaria. El Real Decreto-ley 5/2015, que regula la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del fútbol profesional, establece aportaciones obligatorias destinadas a diferentes finalidades deportivas, una parte de las cuales se canaliza precisamente a través del Consejo Superior de Deportes.

En 2026, el Gobierno ha movilizado 29,4 millones de euros procedentes de los ingresos generados por la comercialización de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol profesional. De esa cantidad, hasta 3 millones se destinan a las cotizaciones a la Seguridad Social de deportistas de alto nivel; 13,9 millones, a ayudas para deportistas y entrenadores; y otros 12,5 millones, a las federaciones para desarrollar los programas Team España Élite y Team España Estratégico.

Dicho de otra forma: el fútbol profesional genera cada temporada recursos que terminan sosteniendo también a otras disciplinas del deporte español.

La paradoja es difícil de ignorar. Mientras decenas de millones procedentes del fútbol profesional son canalizados hacia el sistema deportivo, distintas federaciones aseguran estar sosteniendo parte de su actividad mediante recursos propios o financiación bancaria a la espera de recibir el dinero que les corresponde.

Conviene no confundir ambas bolsas: los 96,275 millones de euros contemplados en el Real Decreto 637/2026 constituyen una vía de financiación distinta de esos 29,4 millones procedentes de los derechos audiovisuales del fútbol profesional. Pero ambas cifras permiten hacerse una idea de los recursos que maneja el sistema y, sobre todo, de la distancia que puede existir entre anunciar financiación y disponer realmente de ella.

El BOE no paga hoteles, vuelos ni concentraciones

Ahí reside probablemente la cuestión de fondo. Para una federación con problemas de tesorería existe una diferencia enorme entre tener una subvención anunciada por el Gobierno, verla publicada en el BOE y tener finalmente el dinero ingresado en su cuenta bancaria.

Una subvención aprobada sobre el papel no paga un billete de avión, una factura de hotel, los honorarios de un entrenador, una concentración o la participación de una selección española en un campeonato internacional. Mientras el dinero no llega, alguien tiene que adelantarlo y, cuando ese alguien es un banco, el deporte termina pagando también los intereses.

España celebra, con razón, los éxitos de sus deportistas. Pero detrás de cada medalla existe una estructura que trabaja y paga facturas durante los doce meses del año. Los éxitos no se improvisan y, por mucho que puedan llenar titulares, tampoco se financian solos.

Si las federaciones tienen que endeudarse para adelantar un dinero que la Administración ya les ha reconocido, la factura del retraso termina recayendo precisamente sobre aquello que el sistema público pretende proteger: la actividad deportiva.

Tres preguntas que el Gobierno debe responder

A las puertas del último trimestre del año, despejar cualquier duda sobre la situación no exige una auditoría especialmente compleja, sino responder con transparencia a tres preguntas concretas:

¿Cuántas federaciones han recibido ya la subvención prevista en el Real Decreto 637/2026? ¿Qué importe exacto de los 96.275.100 euros permanece pendiente de transferencia? ¿Mantiene el CSD la previsión de que las cantidades pendientes estarán abonadas antes de finalizar septiembre?

Las respuestas permitirán saber si el nuevo modelo está proporcionando realmente la "estabilidad" que proclamó el Gobierno o si, por el contrario, las federaciones continúan financiando con sus propios recursos y con dinero prestado una actividad deportiva desarrollada durante buena parte de 2026.

Porque al final el debate no consiste en saber cuántos millones aparecen en una disposición oficial, sino cuántos han llegado a quienes tienen que convertirlos en deporte.

La respuesta del CSD

Consultado por Libertad Digital, el CSD defiende el nuevo modelo de financiación, asegura que esta misma semana ha abonado 14 millones de euros a las federaciones y sitúa entre septiembre y octubre el pago del conjunto de las cantidades comprometidas para 2026. El organismo admite, al mismo tiempo, que este ejercicio debe entenderse como un "año de transición" y emplaza a 2027 para la consolidación de un sistema que permita a las federaciones conocer desde comienzos de año los recursos públicos disponibles.

El dato de los 14 millones, sin embargo, no modifica la situación descrita en esta información: ninguna de las federaciones consultadas por Libertad Digital asegura haber recibido cantidad alguna de esos 14 millones. La preocupación tampoco parece circunscrita a casos aislados. Según ha podido saber este periódico, gerentes de distintas federaciones mantienen contactos semanales a través de un grupo de WhatsApp en el que intercambian información sobre la evolución de los pagos, sus problemas de tesorería y las posibles soluciones para afrontarlos mientras esperan las transferencias.

La respuesta del CSD, por tanto, no desmiente el problema de fondo, que además viene reproduciéndose de ejercicios anteriores. El nuevo modelo puede contribuir a resolverlo, pero presentar 2026 como un año de transición y trasladar a 2027 la plena efectividad de la reforma no soluciona las tensiones de tesorería que soportan hoy las federaciones, en un contexto marcado además por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado durante los últimos tres ejercicios.

Entre la reforma que promete mayor previsibilidad mañana y las facturas que hay que pagar hoy sigue existiendo una distancia. Y esa distancia, mientras el dinero no llega, la continúa financiando el deporte.