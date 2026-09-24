Muere un montañero en Picos de Europa al precipitarse desde unos 60 metros

Un montañero ha muerto este jueves en los alrededores del Pico Torrecerredo, en Cabrales, en pleno Parque Nacional de Picos de Europa, tras caer desde unos 40 o 60 metros, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El 112 recibió el aviso poco antes de las 13:30 horas y una hora después el médico rescatador de los Bomberos de Asturias desplazado en helicóptero certificó su fallecimiento.

El SEPA ha tenido hoy una segunda intervención en Picos de Europa para rescatar a una mujer de 54 años y nacionalidad francesa que sufrió una fractura de tibia y peroné en la zona de Jou Sin Tierre, también en Cabrales.

En este caso, los servicios de emergencia, que ya estaban movilizados hacia Picos de Europa, recibieron el aviso a las 13:45 horas, a través de una llamada del acompañante de la mujer.

La montañera fue trasladada por el mismo Grupo de Rescate de Bomberos desde el Jou Sin Tierre hasta el hospital de Arriondas.