La "pareja imposible" del pádel se reencuentra: Galán y Lebrón volverán a jugar juntos

Durante años Juan Lebrón y Alejandro Galán fueron una pareja casi imbatible, forjaron una alianza poderosa y lograron ser los número 1 del mundo del pádel. Solo una fisura en la relación personal freno a una dupla que muchos aficionados siguen ansiando volver a ver al considerar que sería la mejor -y única- forma que tiene Galán de competir con los número 1: Coello y Tapia. No solo es eso, también era los sentimientos, las sensaciones, que provocaba esta pareja tan especial. Para estos aficionados, hay una noticia positiva: Juanjo Gutiérrez, seleccionador nacional, ha confirmado que Alejandro Galán y Juan Lebrón volverán a compartir lado de la pista defendiendo la camiseta de la Selección Española en el próximo Campeonato del Mundo de Pádel. Así lo ha confirmado el seleccionador nacional, que en alguna ronda, no sabe cuál todavía, formaran pareja. La cosa es la siguiente: si sale bien, si ambos están cómodos, ¿pasarían por sus respectivas cabezas el volver a jugar juntos?

La explicación de Juanjo Gutiérrez a la situación Galán-Lebrón y cómo se gestó la última alineación en la final del 2024 📋🇪🇸 pic.twitter.com/hFuJKMJxj8 — VeinteDiez - PADEL (@VeinteDiez) September 24, 2026

Para comprender la magnitud de este reencuentro, hay que echar la vista atrás y repasar el historial de gloria, tensión y desencuentros que arrastran el madrileño y el gaditano.

La gloria y el primer aviso (2020-2023)

Durante cuatro temporadas (2020-2023), Galán y Lebrón dominaron el pádel mundial, conquistando 33 títulos y encadenando tres años seguidos como los números 1 del ranking. Sin embargo, la fricción interna comenzó a erosionar a la dupla. Las lesiones de Lebrón en el codo durante 2023 y la irrupción del tándem Coello-Tapia aceleraron el desgaste. Galán ya sopesó separarse tras el Major de París de 2023, pero decidieron darse un último voto de confianza para arrancar 2024.

El estallido definitivo: El escándalo de Qatar (Marzo 2024)

La tregua duró poco. En el Major de Qatar de marzo de 2024, durante un tenso partido de octavos de final contra Mike Yanguas y Javi Garrido, Lebrón perdió los papeles en pista con gestos desmedidos hacia sus rivales y el juez de silla. Los altercados continuaron fuera de la pista y rozaron lo físico fuera de cámaras. Aquel fue el punto de no retorno: Ale Galán decidió unilateralmente romper la pareja. Tuvieron que jugar por compromiso el torneo de Acapulco para despedirse en pista, e inmediatamente después Galán unió sus caminos a Fede Chingotto, con quien sigue jugando, mientras Lebrón ha ido pasando de pareja en pareja hasta encontrar ahora cierta estabilidad con Leo Augsburger

Reproches públicos y distanciamiento total (2024-2025)

A partir de la ruptura, la relación pasó de ser distante a directamente hostil: Lebrón hizo público el dolor de cómo se enteró de la decisión de Galán. "Duele vivir a 300 metros y no tener el coraje de decírmelo a la cara", llegó a confesar un tocado Lebrón quien no llevó bien el haber escuchado que Galán lo consideraba un "lastre" para su carrera.

Lebrón reconoció en entrevistas que "la relación estaba rota" y arrojó más leña al fuego asegurando que no se arrepentía de su actitud en el pasado pero sí de haber mantenido las formas en compromisos posteriores. Galán, por su parte, confirmó que la comunicación personal entre ambos era absolutamente nula.

Las palmaditas de Lebron pic.twitter.com/3sDuVXqqyQ — Rematando x3 (@rematandox3) June 13, 2026

La "guerra fría" en las pistas

En el circuito Premier Padel, la rivalidad ha estado al rojo vivo. En los últimos torneos, los cara a cara entre ambos han dejado escenas de alta tensión: miradas desafiantes, cruces verbales e incluso pelotazos directos al cuerpo en rondas finales que requirieron la mediación de los árbitros para enfriar los ánimos.

El antecedente del Mundial anterior: Juntos... y derrota decisiva

Esta no es la primera vez que la selección española los junta tras romper. En la anterior cita mundialista, con la relación recién rota, el seleccionador nacional decidió ponerlos a jugar juntos para aprovechar su incuestionable nivel técnico. Sin embargo, el experimento no dio el resultado esperado. Aunque intentaron aparcar sus rencillas por el bien del equipo, la falta de química y la tensión acumulada se tradujeron en una sorprendente derrota en su partido de la final, un revés que terminó costándole a España el título mundial y que terminó por distanciar aún más a los dos jugadores tras el torneo.

Vídeo larguete, pero cada segundo vale la pena. La secuencia completa de acontecimientos que acaba con Galán pasando de darle la mano a Lebrón al final del partido. Como dijo él mismo: bochornoso. https://t.co/J9cYlsUlEc pic.twitter.com/Wn84VXCC5i — Bea Coello 🧡 Pádel (@x3_app) June 13, 2026

Con todos estos antecedentes sobre la mesa, la decisión del cuerpo técnico de volver a alinearlos juntos en el Mundial coloca a la Selección Española en el centro de todas las miradas. ¿Podrán Ale Galán y Juan Lebrón congelar su enemistad y llevar a España a ganar el Mundial que ellos mismos perdieron hace dos años? El espectáculo, tanto dentro como fuera de la pista, está completamente servido.