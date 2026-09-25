Madrid se vuelca con el deporte este sábado: actividades gratuitas en el Retiro y deportistas de élite

Este fin de semana Madrid se vuelve la casa del deporte una vez más, acogiendo dos eventos deportivos el sábado 26 de septiembre.

Día del Deporte Olímpico y Paralímpico

Por un lado, coincidiendo con el Día del Deporte Olímpico y Paralímpico, ofrecerán 30 actividades gratuitas distribuidas en la zona del Parque del Retiro. Este es el segundo año consecutivo que esta zona de Madrid celebra el deporte de esta forma con el objetivo, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de promover la actividad física y la vida sana.

Además, recuerdan que hacer deporte no es solo una cuestión de actividad física, sino que implica valores como trabajar en equipo, la disciplina, el respeto, la inclusión y la motivación personal a superarse a uno mismo cada vez un poco más. A este encuentro se sumarán referentes del deporte español como la subcampeona del mundo, hasta en diez ocasiones, de mazas Artemi Gavezou, el piragüista David Cal o Alberto Fernández, tirador olímpico.

También se hará un breve homenaje a figuras clave del mundo deportivo a lo largo de la historia con una exposición de objetos de dichas leyendas como Pelé, Ronaldo o Maradona.

La jornada incluirá a los cuerpos de bomberos, Samur, policía municipal y protección civil, que también prepararán actividades orientadas a dichos sectores como la unidad canina o talleres de reanimación cardiopulmonar.

Durante el evento participarán hasta ocho deportistas olímpicos y uno paralímpico, Juan Manuel Montilla, alias el Langui, que participará en una exhibición del boccia, deporte paralímpico similar a la petanca.

La Noche del Deporte

Por otro lado, esa misma noche tendrá lugar La Noche del Deporte, una colaboración del diario Marca y el Ayuntamiento de Madrid, una gala presidida por deportistas olímpicos también, con la esgrimista española Lucía Martín Portugués y Oriol Cardona, que compite en esquí y carrera de montaña.

La cuarta edición de este evento comenzará a las 20:00 y, al igual que en el evento matutino, incluirá hasta 25 actividades deportivas como fútbol americano, atletismo y pentatlón moderno; además, en este evento nocturno se extenderá la actividad a otros lugares de la capital como Cibeles o plaza de España, contando con la exhibición de múltiples deportistas del panorama español.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, asistirá a ambos eventos. Estas jornadas deportivas están especialmente recomendadas para los niños, aunque están abiertas y son gratuitas para todos los públicos.