Surrealismo en el Mundial de cilcismo: Eslovaquia pone a correr a su masajista para evitar una catástrofe reglamentaria

El ciclismo es un deporte propenso a las épicas y a las tácticas complejas, pero lo vivido este fin de semana en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal (Canadá) roza el guion cinematográfico. La selección de Eslovaquia capturó todas las miradas internacionales al verse obligada a inscribir y poner a competir a Vladimír Kováčik, un joven de 28 años que había viajado con la expedición oficial en calidad de masajista del equipo.

Héroe nacional 🇸🇰 Vladimir Kovacik, masajista del equipo eslovaco, representante de su selección en #Montréal2026 ante las bajas. Sin competir desde 2017, evita así que su país baje de categoría en el ranking UCI. #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/JW3Zjr09vK — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 27, 2026

Una cadena de infortunios insalvable

Eslovaquia contaba originalmente con cuatro plazas reglamentarias para disputar la prestigiosa prueba de fondo en carretera de la categoría élite masculina. Sin embargo, la planificación se desmoronó por completo a pocos días del evento debido a una dramática combinación de lesiones y problemas burocráticos:

Dado que el periodo oficial de inscripciones ante la Unión Ciclista Internacional (UCI) había expirado el pasado 11 de septiembre, la federación nacional no tenía margen de maniobra para convocar a un ciclista profesional de reemplazo.

El reglamento de la UCI y el fantasma de Los Ángeles 2028

¿Por qué no optar sencillamente por la retirada? La respuesta reside estrictamente en las normativas financieras y de puntuación de la UCI. Si un país con plazas asignadas se presenta en la línea de salida con un "cero absoluto" de participantes, sufre penalizaciones automáticas inmediatas.

En el caso de Eslovaquia, la ausencia total habría provocado el descenso automático de su campeonato nacional a la "Categoría B" de cara a la próxima temporada. Esto se traduce en una drástica pérdida de cientos de puntos para el ranking internacional, dinamitando por completo las posibilidades de clasificar corredores para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para proteger el futuro de sus jóvenes talentos, el seleccionador Jakub Vančo decidió buscar una solución de emergencia dentro de su propia furgoneta de asistencia.

El "héroe amateur" con licencia vigente

Afortunadamente para el país centroeuropeo, Vladimír Kováčik no es un completo desconocido en el mundo de las dos ruedas. Aunque actualmente se gana la vida descargando la tensión muscular de otros atletas, fue ciclista semiprofesional en las filas del conjunto continental Dukla Banska Bystrica entre los años 2014 y 2017. Tras retirarse de la élite hace casi una década, continuó renovando de manera recreativa su licencia competitiva.

Con el papeleo en regla, Kováčik cambió los aceites corporales y las camillas de masaje por el maillot oficial eslovaco, compartiendo línea de salida con colosos mundiales de la talla de Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel o Tadej Pogačar.

"Es el sueño de cualquier ciclista, una auténtica locura", declaraba un emocionado Kováčik a los medios desplazados en Montreal horas antes del inicio. Como era de esperar debido a la falta de ritmo profesional, el improvisado corredor cumplió de sobra su misión principal: tomar la salida oficial para validar la presencia de su país, logrando rodar en el pelotón antes de retirarse exhausto a falta de unos 160 kilómetros para la línea de meta.

El contraste histórico es inevitable: hace menos de una década, Eslovaquia dominaba con mano de hierro el planeta ciclismo encadenando tres maillots arcoíris consecutivos gracias a la leyenda Peter Sagan (2015-2017). Hoy, el honor y el futuro olímpico del país descansan sobre la espalda de su masajista.