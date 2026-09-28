Polémica en el pádel español: la filtración de un audio de Juanjo Gutiérrez desata la tensión tras la lista del Mundial

Continúa la polémica por la convocatoria de la selección española de pádel para el Mundial. ya se sabía que iba a ser una lista controvertida porque había varios jugadores que habían ofrecido méritos para ser llamados y se iban a quedar fuera. Javi Leal y Fran Guerrero fueron dos de los jugadores que se quedaron a las puertas y este pasado fin de semana han firmado una actuación brillante al proclamarse campeones del FIP Platinum de Lyon, derrotando en la gran final a los cabezas de serie número uno, Franco Stupaczuk y Jon Sanz, por 4-6, 6-4 y 6-1. Dos jugadores que, precisamente, van a estar en el Mundial.

🤨 LEAL-GUERRERO CELEBRAN ASÍ TRAS GANAR EN LYON 🇫🇷 ¿Los hubieras llevado al mundial? pic.twitter.com/RBAOtY2q4H — Álvaro Soto (@MedioPuntoPadel) September 27, 2026

En el caso de Franco, al ser argentino, no pasa nada, pero Jon Sanz sí va con España, ha hecho peor año que Javi y Fran, y este título ante él, era una oportunidad para que se reveindicaran. Y así lo hicieron. Nada más ganar el trofeo, gesto de celebración, imitando un teléfono. La llamada que no recibieron de Juanjo Gutiérrez, el seleccionador, y luego ante la prensa, mensaje de revindicación: "Han sido decisiones que afectan a nuestra vida deportiva. Era duro. Es un victoria de orgullo, ya que Javi y yo somos una pareja que ya hemos demostrado de lo que somos capaces".

🗣️ Fran Guerrero habla tras ganar el FIP Platinum de Lyon y le deja un DARDITO al seleccionador español por dejar fuera del Mundial tanto a él como a Javi Leal 🎯🔪 En su lugar estarán Jon Sanz, a quien ganaron hoy con claridad, y Aimar Goñi "Semana difícil", "Decisiones que… https://t.co/dgus8xtac3 pic.twitter.com/PdRaWCaN1w — Bea Coello 🧡 Pádel (@x3_app) September 27, 2026

La filtración de una conversación muy personal

El seleccionador, Juanjo Gutiérrez, recogió el cable y se puso en contacto con Javi Leal. A las pocas horas del triunfo, salía a la luz una conversación privada de WhatsApp entre el seleccionador nacional, Juanjo Gutiérrez, y el propio Javi Leal. Todo apunta a que el entorno de Leal (o el propio jugador) habría filtrado este audio, evidenciando que el tono utilizado por el técnico no le hizo ninguna gracia a pesar de que Juanjo, y esto es evidente, está bromeando con Javi. Pero es que no todas las bromas hacen gracia y las que sí, no hacen gracia a todos. El audio fue aireado públicamente por el empresario argentino Lisandro Borges, encendiendo rápidamente las redes sociales.

Un tono en broma que terminó sentando mal

En la grabación se escucha a Juanjo Gutiérrez tratando de suavizar el mal trago de la no convocatoria acudiendo a un tono distendido, de broma y de extrema confianza con los jóvenes jugadores. Sin embargo, en un momento de decepción deportiva, los chistes del seleccionador terminaron resultando inoportunos para el jugador. El seleccionador llega a soltar en tono divertido frases como "dame algo de dinero del FIP Lyon, que te he quitado la presión". El técnico los anima de forma desenfadada a "seguir ganando FIPs" y los emplaza a futuras citas como el Europeo, una broma de consolación que a dos jugadores hipercompetitivos con ambición de triunfar en el Premier Padel les sabe a muy poco. Ser convocado para un Europeo no es un premio. A este torneo suelen ir jugadores de un segundo o tercer escalón. Sería incluso una ofensa.

La difusión del mensaje ha abierto un agrio debate en el sector. No obstante, lo que parecía una simple broma de vestuario ha acabado dinamitando la tranquilidad de la Federación en plena antesala del Mundial.