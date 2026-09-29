Beti Jai recupera los partidos de pelota vasca con una nueva exhibición

El histórico frontón Beti Jai vuelve a celebrar partidos de pelota vasca más de un siglo después. Este fin de semana, 3 y 4 de octubre de 2026, acoge una exhibición de encuentros que permitirá recuperar el ambiente que convirtió a este emblemático recinto del distrito de Chamberí en uno de los grandes referentes de dicho deporte en Madrid.

El edificio, cuyo nombre significa ‘siempre fiesta’ en euskera, fue proyectado por el promotor guipuzcoano José Arana y diseñado por el arquitecto cántabro Joaquín Rucoba. Su inauguración tuvo lugar en 1894 y mantuvo su función deportiva hasta 1919. Tras las turbulencias sufridas durante el siglo XX y su deterioro progresivo, acabó siendo declarado Bien de Interés Cultural en 2011. El consistorio de la capital volvió a abrir sus puertas al público en 2024 tras unos intensos trabajos de rehabilitación que obtuvieron el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2025, otorgado por el Ministerio de Cultura.

El recinto vuelve a recuperar su actividad original con esta actividad organizada por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Federación Madrileña de Pelota. Reunirá a jugadores procedentes mayoritariamente de la Comunidad de Madrid. En total, se disputarán ocho partidos de frontenis y pelota a mano a lo largo de las dos jornadas.

Los encuentros se desarrollarán en las modalidades de frontón de 36 y 30 metros, dos de las especialidades que actualmente puede albergar el recinto. La programación se distribuirá entre las sesiones de mañana y tarde, con partidos a las 10:30, 12:00, 17:00 y 18:30 horas tanto el sábado 3 como el domingo 4 de octubre.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el vicepresidente de la Federación Madrileña de Pelota, Aitor Yagüe, expone que "en Madrid tenemos alrededor de 800 fichas federativas, la mayoría de la modalidad de frontenis. La segunda más practicada es la pelota a mano y luego hay también gente que juega a pala corta, paleta cuero y pocos practicantes de cesta punta". Yagüe, tras recordar que en su día fue un deporte muy practicado fuera del País Vasco, explica que "este sábado va a dedicarse a la pelota a mano todo el día, con dos partidos por la mañana y dos por la tarde". Por otro lado, "el domingo tendrá la misma distribución de encuentros, pero de frontenis". También revela que aunque Navarra y País Vasco son la élite en lo relativo al frontón en general, también depende de las especialidades. Así, "por ejemplo, Madrid en frontenis es muy potente y los mejores están en la Comunidad Valenciana, que son los que más se llevan los Campeonatos de España".

La exhibición ofrece así al público la oportunidad de acercarse a distintas modalidades de la pelota vasca en un espacio singular de la arquitectura deportiva madrileña. El Beti Jai, situado en el número 7 de la calle del Marqués del Riscal, recuperará durante ese fin de semana su función como escenario de competición y encuentro para los aficionados a este deporte tradicional.

Entrada gratuita y reserva previa

El acceso a las exhibiciones será gratuito, aunque será necesario reservar plaza debido al aforo previsto. Las entradas están disponibles, desde el 22 de septiembre, en la plataforma de reservas del Beti Jai.

El público podrá elegir cualquiera de las sesiones programadas hasta completar el aforo disponible.

Beti Jai — Exhibición de Juegos de Pelota Vasca 2026