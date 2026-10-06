La Clásica Otero vuelve a rodar para mantener vivo el espíritu de los grandes del ciclismo

Hay carreras que se disputan contra el reloj y otras que se corren contra el olvido. La Clásica Otero pertenece a estas últimas. La marcha ciclodeportiva madrileña volverá a rodar el próximo 8 de noviembre, después de que su segunda jornada tuviera que ser aplazada el pasado 20 de septiembre por problemas técnicos, con un recorrido que volverá a mezclar kilómetros, paisajes y memoria.

La localidad de Villanueva del Pardillo será el punto de partida y llegada de esta octava edición, que ofrecerá dos recorridos: de 70 y 110 kilómetros, y que tendrá como uno de sus grandes protagonistas al puerto de la Cruz Verde. Una jornada concebida para disfrutar del ciclismo, pero también para recuperar ese aroma de las viejas bicicletas y de aquellos corredores que hicieron grande este deporte.

Un viaje por la memoria

La Clásica Otero no entiende el ciclismo únicamente como competición. Su filosofía pasa por reivindicar la bicicleta como una forma de viajar, descubrir y recordar. Por eso, sus recorridos atraviesan carreteras sinuosas entre dehesas de encinas y algunos de los rincones más emblemáticos de la Sierra Oeste madrileña.

La ruta admite bicicletas de carretera y gravel, tanto modernas como clásicas, e incluso con pedaleo asistido. En la versión de 70 kilómetros y 1.000 metros de desnivel, el pelotón atravesará el Bosque de la Herrería camino de la Silla de Felipe II y recorrerá la Senda Botánica, entre robles, fresnos y castaños centenarios.

La opción larga, de 110 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo, será un auténtico viaje por la Sierra Oeste. Incluye dos ascensiones a la Cruz Verde por diferentes vertientes y un tramo de 20 kilómetros en alta montaña, antes de pasar bajo la imponente presencia del monasterio de El Escorial y continuar hacia las gigantescas antenas de la NASA en Robledo de Chavela.

Un homenaje sobre dos ruedas

Pero si hay algo que diferencia a la Clásica Otero es su capacidad para mirar hacia atrás. El pasado 19 de septiembre, en la primera jornada de esta edición, fueron homenajeados Dori Ruano y Peio Ruiz Cabestany, dos nombres ilustres del ciclismo español.

Ruano, campeona del mundo de pista en Burdeos en 1998, y Ruiz Cabestany, ganador de 23 carreras profesionales entre 1984 y 1994, recibieron el reconocimiento de una prueba que mantiene intacta su vocación de preservar la memoria de este deporte.

También fue homenajeado el abogado Antonio Lucio, especialista en movilidad sostenible y antiguo responsable de Medio Ambiente de la candidatura olímpica de Madrid 2012.

Y la lista de ilustres que han pasado por la Clásica Otero explica buena parte de su espíritu: Ángel Arroyo, José Manuel Moreno, Marino Lejarreta, Julio Jiménez, Anselmo Fuerte, Eduardo Chozas y Miguel Induráin, entre otros.

Este año, además, la prueba tendrá un significado especial tras el reciente fallecimiento de Ángel Arroyo, uno de los grandes corredores abulenses. Su recuerdo estará inevitablemente presente en una marcha que entiende que el ciclismo también consiste en conservar las historias de quienes un día hicieron soñar a miles de aficionados.

La fiesta después de los kilómetros

La Clásica Otero no terminará cuando el último ciclista cruce la meta. Tras el avituallamiento en Navalagamella, el pelotón regresará a Villanueva del Pardillo para celebrar una fiesta final en la Plaza Mayor, con concierto de música, la tradicional paella y un mercadillo ciclista.

Será, en definitiva, una jornada para pedalear, pero también para conversar, recordar y rendir homenaje. Porque en la Clásica Otero los kilómetros importan, las montañas también, pero quizá importe todavía más aquello que queda cuando la bicicleta deja de rodar: la memoria de un deporte que sigue encontrando en la carretera su forma más pura de libertad.