La NFL redobla su apuesta por España: el Bernabéu es sólo el principio

La NFL afronta su segundo partido en el Santiago Bernabéu como algo mucho más importante que una cita puntual. El próximo domingo 8 de noviembre, los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals se medirán en Madrid en un encuentro que la competición estadounidense pretende utilizar como plataforma para consolidar su presencia en España y seguir ganando aficionados.

El director de NFL en España, Rafael de los Santos, ha dejado claro que el gran objetivo es dar continuidad al éxito del encuentro disputado el año pasado en el Bernabéu y convertir Madrid en una plaza estratégica para el crecimiento del fútbol americano. "El partido no es más que el pistoletazo de salida" para un trabajo que se desarrolla durante los otros 364 días del año, ha explicado De los Santos este martes en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

El partido es sólo el principio

La NFL quiere consolidar su excelente relación con el Real Madrid y el Santiago Bernabéu, además de reforzar su colaboración con las instituciones madrileñas. El objetivo es que el partido vuelva a tener una gran repercusión internacional y, al mismo tiempo, sirva para desarrollar una estrategia a largo plazo.

De los Santos incluso tiene claro cuál sería el titular que le gustaría leer el 9 de noviembre: "La NFL lo vuelve a hacer". Una forma de medir el éxito será comprobar que los aficionados y, especialmente, los propios equipos quieran repetir la experiencia de jugar en Madrid.

Porque la ambición va mucho más allá de llenar el Bernabéu. "Queremos tener un espacio ahí", señaló el responsable de la NFL, consciente de que España sigue siendo un país dominado por el fútbol, pero convencido de que existe margen para que el fútbol americano gane terreno.

El director de la NFL en España, Rafael de los Santos.

Conquistar nuevas generaciones

Para ello, la NFL ha preparado numerosas actividades paralelas al partido, con especial protagonismo para iniciativas que mezclan deporte, música, gastronomía y arte. Entre ellas figura Culture Club, con el que pretende acercarse al público desde una perspectiva diferente y aprovechar también la celebración de la Hispanidad.

La competición estadounidense también apuesta por los clínics y por el desarrollo del fútbol americano de base. Los Miami Dolphins, uno de los equipos incluidos en el Programa de Mercado Global de la NFL en España junto a Chicago Bears y Kansas City Chiefs, han protagonizado algunas de las iniciativas con mayor respuesta de público.

El propósito final es que el fútbol americano deje de ser una disciplina seguida por una minoría y pase a formar parte de las conversaciones deportivas habituales. De los Santos apunta incluso a que algún día pueda situarse entre los tres deportes más importantes de España, aunque asume que el fútbol seguirá siendo el rey.

El reto de superar el impacto de 2025

El partido entre Falcons y Bengals también representa un importante negocio para Madrid. La edición del año pasado generó 70 millones de euros en alojamiento, transporte y ocio, además de otros 21,2 millones en hostelería y restauración. La NFL confía ahora en superar esas cifras. "Si conseguimos que este evento mantenga los estándares, que lo conseguiremos, y que el partido sea excelente, que lo será, seguro que podemos superar los números del año pasado", aseguró De los Santos.

La experiencia del espectador volverá a ser una de las prioridades en un Bernabéu que, tras su profunda transformación, ofrece un escenario especialmente atractivo para un espectáculo de estas características.

Más audiencia, más presencia

La NFL también quiere crecer en televisión y plataformas digitales. El acuerdo con Mediaset pretende aumentar su presencia en abierto, mientras que el pacto con Cayo TV busca acercar la competición a nuevas generaciones que consumen deporte de una manera diferente.

El objetivo último es que nombres como Patrick Mahomes, los Chiefs o el 'Fantasy' de la NFL entren poco a poco en las conversaciones deportivas junto a los grandes clubes de fútbol españoles.

En definitiva, Falcons-Bengals será el segundo partido de la NFL en el Bernabéu, pero para la competición estadounidense es mucho más que eso: es otro paso en un proyecto que pretende echar raíces en España y convertir Madrid en una de sus grandes puertas de entrada al mercado internacional más allá de Estados Unidos.