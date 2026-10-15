Jon Rahm se desvincula del LIV Golf y renuncia a más de 130 millones de euros

El golfista español Jon Rahm ha llegado a un acuerdo con el LIV Golf por el que renuncia a todas sus reclamaciones, pero que le permitirá conservar el control de la propiedad intelectual y las marcas registradas de su equipo, el Legion XIII.

En una vista judicial en la que el juez Michael B. Kaplan aprobó una moción para rechazar los contratos actuales de 19 golfistas, entre los que se encuentran Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Bubba Watson y Lee Westwood, que ya son libres de buscar otras opciones si así lo desean, después de que LIV afirmara que "no reflejan la estructura de remuneración prevista en el marco de LIV 2.0".

Por su parte, se confirmó la rescisión del contrato con el español Jon Rahm, que supone que este renuncie a todas sus reclamaciones contra LIV, que, según se informa, asciende a unos 150 millones de dólares (cerca de 134 millones de euros) que le restaban todavía por cobrar.

Por su parte, LIV ha renunciado a casi todos los derechos de uso del nombre, la imagen, la semejanza, las marcas registradas y la imagen de marca de Rahm de cara al futuro, mientras que el de Barrika ha conservado el control de la propiedad intelectual y las marcas registradas de su equipo, el Legion XIII.

La próxima vista del caso de quiebra de LIV está prevista para el 20 de octubre, y el plazo para que los jugadores se comprometan, acordado entre LIV y BC Partners, está fijado para el 25 de este mismo mes.

El circuito de origen saudí, que está separado del europeo y de la PGA estadounidense con el que mantenía una situación de conflicto, está intentando relanzarse el año que viene con nueva financiación de BC Partners Capital, después de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí retirara su apoyo tras haber invertido 5.000 millones de dólares (4.500 millones de euros) a lo largo de cuatro años.

Pero para ello ha tenido que acogerse al Capítulo 11 de la ley de quiebras y, como consecuencia, ha tenido que rescindir los contratos de los jugadores actuales para poder volver a ficharlos en nuevas condiciones para el 'LIV 2.0'.

No obstante, el DP World Tour confirmó esta semana que iba a adoptar una postura más dura que antes y que cualquier jugador que se comprometiera con la LIV quedaría inhabilitado para formar parte de su circuito y, por lo tanto, también quedaría excluido para ser elegido para la Ryder Cup.

Este endurecimiento del circuito europeo se ha interpretado en muchos círculos como un intento de asestar el golpe definitivo a las menguantes esperanzas de supervivencia de LIV y, según informan los medios de comunicación estadounidenses, su abogado, Robert Fitzgerald, declaró ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Nueva York que seguían "vigilando esta situación muy de cerca".

"Y francamente, nos preocupa bastante. El momento elegido, en particular, nos parece un claro intento de interferir en nuestro proceso, con nuestros jugadores y, potencialmente, en nuestra reoganización en general", advirtió.