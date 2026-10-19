El CSD concede becas al golf, sin campo en el CAR, y no a los deportes de combate que entrenan allí a diario

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid nació con un propósito: poner los mejores medios del Estado al servicio de los deportistas que más los necesitan y mejor los aprovechan. La convocatoria de becas para la temporada 2026/2027 dispone de 175 plazas internas, 150 externas y un presupuesto de 3.804.712,20 euros. El propio Consejo Superior de Deportes (CSD), que preside José Manuel Rodríguez Uribes, proclama que su finalidad es facilitar el entrenamiento de los deportistas de máximo interés y favorecer su conciliación deportiva y académica.

Nadie discute que, con plazas limitadas, haya que seleccionar. Lo que sí se discute es cómo se selecciona y, especialmente, cómo se justifica que determinadas federaciones disfruten de un cupo reservado mientras otras, con una presencia permanente en el propio centro, quedan fuera de ese reparto inicial. El CSD ha ofrecido una explicación general de los criterios utilizados, pero no ha detallado suficientemente cómo se aplicaron para producir una distribución que presenta diferencias difíciles de comprender desde la actividad cotidiana de algunas modalidades.

Un cupo reservado para catorce federaciones

No todas las becas tienen el mismo alcance. Ni el mismo coste. Pero todas se pagan con dinero público y deben responder a criterios de objetividad y transparencia. La cuestión de fondo es qué justifica que unas federaciones tengan plazas reservadas mientras otras, con programas permanentes en el propio CAR, deban concurrir al reparto restante.

La novedad del sistema se llama Anexo I. A través de él, la dirección del CSD reserva 98 de las 175 plazas internas (lo que supone más de la mitad) a deportistas de catorce federaciones determinadas. El resto de las modalidades queda fuera de ese reparto inicial y debe competir después por las plazas restantes, que son menos y están más disputadas.

Tras ser contactado por Libertad Digital, el propio CSD reconoce que tanto la convocatoria como el Anexo I constituyen una novedad respecto a temporadas anteriores. Explica que la selección de las catorce federaciones y la asignación de sus plazas fueron debatidas internamente por los técnicos de la Subdirección General de Alta Competición, atendiendo a resultados deportivos, antecedentes de ocupación, presencia olímpica o paralímpica y apoyo técnico. Sin embargo, no aporta en su contestación una valoración comparativa que permita conocer por qué esas catorce modalidades obtuvieron plazas reservadas y otras quedaron fuera del reparto inicial.

Entre las disciplinas excluidas de ese primer cupo figuran el judo, el kárate y el taekwondo. No son deportes de paso por el CAR. Son, como se podrá comprobar, algunos de los que más lo han habitado. Su ausencia del Anexo I no implica que sus deportistas no puedan obtener una beca, pero sí que sus federaciones carecen de la reserva inicial de plazas de la que disfrutan otras modalidades.

800 metros cuadrados de tatami que el reparto no ve

La Federación Española de Judo no utiliza el CAR de Madrid de forma ocasional, sino que en él dispone de una instalación permanente de aproximadamente 800 metros cuadrados de tatami, además de sala de musculación y otros servicios vinculados a su programa deportivo. El propio CSD reconoce oficialmente que el centro cuenta con zonas específicas para deportes de combate y tatamis de judo.

Allí trabaja a diario una estructura completa de alto rendimiento: técnicos, sesiones de mañana y tarde, y deportistas integrados en el programa nacional. La normativa federativa para 2026/2027 fija una planificación semanal específica dentro del CAR y obliga a los becados a asistir a sus entrenamientos y actividades. El judo no visita el CAR; directamente vive en él.

Sin embargo, cuando el CSD repartió el cupo reservado, el judo no estaba en la lista. Y resulta especialmente llamativo que el organismo invoque entre los criterios de selección tanto la utilización histórica del centro como las características de sus instalaciones, dos circunstancias que concurren precisamente en esta disciplina. La explicación oficial no permite conocer qué valoración recibieron esos factores ni por qué resultaron insuficientes para incluirla entre las catorce federaciones beneficiarias de la reserva.

El golf, dentro; su campo, fuera

En cambio, en la lista sí está el golf. El Anexo I le reserva plazas en la Residencia Blume. La relación oficial de instalaciones deportivas del CAR enumera pistas de atletismo, piscinas, gimnasios, salas de judo, halterofilia, piragüismo, esgrima y boxeo. En ella no aparece ningún campo de golf.

El CSD justifica la presencia del golf en que la convocatoria permite becar a deportistas que entrenen a menos de 30 kilómetros del centro y señala que los golfistas beneficiarios utilizan habitualmente el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Golf, situado a 7,7 kilómetros. La explicación acredita que entrenar fuera del CAR no impide acceder a una beca, pero deja sin resolver la cuestión principal: por qué el golf dispone de plazas reservadas y el judo, con instalaciones propias y actividad permanente dentro del complejo, debe competir por las restantes.

El contraste no necesita adjetivos. Una modalidad con instalación propia, permanente y de uso diario dentro del centro queda fuera del cupo inicial. Otra, cuya instalación principal de entrenamiento no figura entre las del complejo, disfruta de una reserva de plazas. Ambas situaciones pueden ser compatibles con la normativa, pero su diferente tratamiento exige una justificación deportiva que permita comprender qué factores han resultado determinantes.

Nadie sostiene aquí que los golfistas no merezcan becas. La cuestión es otra y es muy concreta: ¿qué criterio deportivo, objetivo y verificable justifica esa diferencia de trato? Si los resultados internacionales, la proyección de los deportistas, las necesidades de concentración o la estructura técnica explican la selección, corresponde al CSD mostrar cómo se han ponderado esos elementos. Porque cuando se administran recursos públicos, la transparencia no consiste únicamente en anunciar el resultado de una decisión, sino también en hacer comprensibles las razones que la sustentan.

El judo, de protagonista de la Blume a quedar excluido

El argumento de que el judo es una disciplina menor dentro del sistema no resiste la hemeroteca del propio CSD. En 2019, el organismo señalaba al judo como uno de los cuatro deportes con más deportistas becados en la Residencia Joaquín Blume, con un total de 16. Le seguían la halterofilia, con 15, el taekwondo (13) y el kárate (12).

En las ayudas para concentraciones puntuales, el judo acumulaba entonces 1.850 estancias, solo por detrás de disciplinas como el piragüismo, que sumaba 3.575. Eran, en ambos casos, de los principales usuarios de esos recursos.

Los antecedentes de ocupación plantean una cuestión que el nuevo reparto obliga a examinar: qué peso ha tenido la utilización histórica del centro. Judo, taekwondo y kárate no han tenido una presencia marginal en el CAR de Madrid. Han construido buena parte de su estructura nacional de alto rendimiento alrededor del centro. Por eso, un cambio de criterios que los deja fuera del cupo reservado no es un ajuste técnico menor, pues puede afectar directamente a la planificación y continuidad de sus programas deportivos.

La explicación pendiente del CSD

Una política pública de alto rendimiento se mide también por su capacidad para explicar cada decisión. El CSD sostiene que la distribución responde al interés estratégico deportivo, los resultados obtenidos y las características del centro. Son criterios legítimos como punto de partida, pero su simple enumeración no permite conocer cómo se ha llegado a reservar plazas a unas federaciones y a excluir a otras de ese reparto inicial.

La cuestión, por tanto, ya no es si existen criterios generales, sino si su aplicación concreta puede verificarse. ¿Qué puntuación obtuvo cada federación? ¿Qué importancia se concedió al uso permanente de las instalaciones? ¿Cómo se compararon las necesidades de modalidades que entrenan dentro y fuera del complejo? ¿Qué razones deportivas explican que el judo, con 800 metros cuadrados de tatami y un programa nacional permanente, no figure entre las catorce federaciones del Anexo I?

Las respuestas oficiales permiten conocer mejor el procedimiento, pero no despejan esas preguntas. Y cuando una Administración modifica el reparto de unos recursos públicos que condicionan la preparación de deportistas de alto nivel, la explicación de sus decisiones debería ser tan importante como las decisiones mismas.

Lo que viene

El problema no termina en un cuadro de cupos. Tiene consecuencias con nombre y apellidos. En la segunda de las tres entregas de Las becas del CAR, Libertad Digital contará el caso de cuatro judokas que, según la información recabada, han perdido su plaza en la Residencia Blume. Entre ellos hay un medallista en los Juegos del Mediterráneo 2026, disputados en Tarento (Italia), que se ha quedado fuera mientras otro deportista de su misma categoría, con resultados internacionales aparentemente inferiores, obtenía plaza.