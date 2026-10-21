El INEOS blinda con un contrato histórico a Benja Noval, la gran joya del ciclismo español

El ciclismo español tiene una nueva perla y el INEOS no está dispuesto a dejarla escapar. Benjamín Noval, conocido como Benja Noval, ha dado un salto de gigante en su todavía incipiente carrera deportiva: el conjunto británico pretende ampliar su contrato hasta 2031 con una importante mejora económica, cuando el joven asturiano ni siquiera ha debutado aún en el World Tour.

A sus 18 años recién cumplidos (el pasado 7 de octubre), Noval se ha convertido en una de las grandes promesas del pelotón internacional. Su extraordinaria temporada en categoría júnior, coronada con los dos títulos mundiales que logró el pasado mes de septiembre en Montreal (Canadá), ha disparado su cotización y ha llevado al INEOS a reforzar su apuesta por un corredor al que considera una pieza estratégica para su futuro.

La operación, cuya cifra definitiva no se ha hecho pública y que todavía estaba pendiente de cerrarse —según las informaciones difundidas este mismo miércoles—, supondría una renovación por dos temporadas adicionales. Noval tenía ya un acuerdo firmado hasta 2029, por lo que su vinculación con el equipo británico se prolongaría ahora hasta 2031. La dimensión económica del nuevo compromiso apunta a una cifra sin precedentes para un corredor de su edad.

Dos oros mundiales que disparan su cotización

El espectacular salto de Noval tiene una explicación deportiva. El corredor de Pola de Laviana se proclamó campeón del mundo júnior tanto en la prueba de fondo en carretera como en la contrarreloj en los Mundiales de Montreal. A esos dos oros añadió el título europeo júnior de contrarreloj en Liubliana (Eslovenia) el 7 de octubre —justo el día de su cumpleaños—, logrando así un palmarés que ha reforzado su consideración como uno de los talentos más prometedores de su generación.

Su progresión ha llamado la atención de un INEOS que busca recuperar protagonismo en el ciclismo internacional. La escuadra británica, que durante años fue una de las grandes referencias del pelotón, está renovando su estructura y reforzando su presencia española con jóvenes corredores capaces de asumir responsabilidades en el futuro.

Un proyecto a largo plazo

Noval afrontará en 2027 su primera temporada como profesional con el Netcompany INEOS, después de su etapa en la MMR Academy. El equipo pretende facilitar su adaptación a las exigencias del máximo nivel, sin imponerle una presión excesiva ni exigirle resultados inmediatos. La ampliación contractual responde precisamente a la intención de asegurar su continuidad mientras desarrolla su potencial.

El asturiano ya ha comenzado a integrarse en su nuevo entorno. Durante estos días se encuentra participando en la primera concentración del equipo en Dinamarca, donde ha podido conocer a sus futuros compañeros y empezar a preparar el salto al profesionalismo.

Más presencia española en el INEOS

Noval compartirá equipo con otros corredores españoles, entre los que se encuentran Carlos Rodríguez, Javi Romo y Markel Beloki. La llegada de nuevos talentos nacionales forma parte de la renovación de una estructura que busca combinar juventud, experiencia y capacidad competitiva para volver a pelear por los grandes objetivos del calendario.

El gran desafío para Noval será trasladar sus éxitos en categoría júnior al ciclismo profesional. El talento y los resultados ya están ahí; ahora deberá adaptarse a carreras más largas, rivales experimentados y exigencias tácticas y físicas muy superiores.

El INEOS, por su parte, ha decidido adelantarse al mercado y apostar fuerte por él. Con un contrato que podría prolongarse hasta 2031, el joven asturiano afronta una oportunidad extraordinaria, pero también una responsabilidad: demostrar que el ciclismo español tiene en él algo más que una promesa y tratar de emular los éxitos que en su día lograron los Miguel Induráin, Alberto Contador, Alejandro Valverde o Enric Mas.