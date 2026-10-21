Muere uno de los culturistas más prometedores del circuito tras desplomarse en pleno escenario mientras competía

El mundo del fitness y el culturismo internacional se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Mateusz Chmura. El deportista de 33 años se desvaneció súbitamente frente a los jueces, rivales y el público asistente mientras realizaba su presentación sobre la tarima.

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El incidente ocurrió durante la jornada final del campeonato de la PCA. Chmura se encontraba compitiendo en la categoría Classic Bodybuilding Medium (culturismo clásico de peso medio) cuando sufrió una descompensación repentina y cayó al suelo.

De inmediato, el evento fue interrumpido para que los paramédicos presentes en el recinto le brindaran los primeros auxilios. Ante la gravedad de la situación, al lugar acudieron los servicios locales de ambulancias y el equipo médico aéreo de la Midlands Air Ambulance. El atleta fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde lamentablemente falleció horas más tarde pese a los esfuerzos de reanimación. Hasta el momento, las autoridades y los organizadores no han hecho pública la causa oficial de su muerte.

La organización de la PCA emitió un comunicado oficial confirmando el deceso y extendiendo sus condolencias a la familia: «Nuestro más sentido pésame a su esposa, familia, amigos y a todos los que lo conocieron y lo amaron». La muerte de Chmura ha causado un fuerte impacto, ya que el atleta se había casado hace apenas dos meses con su pareja, Patrycja Chmura.

Su esposa compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo el apoyo recibido en este doloroso momento y aprovechó para lanzar una advertencia a los aficionados: "Por favor, no confíen ni donen a ninguna recaudación de fondos que afirme ayudarnos a menos que haya sido confirmada por mí o por mi familia", alertando sobre posibles estafas virtuales.

Por su parte, su compañero de entrenamientos y amigo, Reza Eradi, expresó su incredulidad ante la noticia: "Hace menos de 48 horas estábamos juntos en el gimnasio entrenando poses y preparándonos para el día del espectáculo. Ni en un millón de años habría imaginado que sería uno de los últimos momentos juntos".

Chmura, residente de Wakefield, estaba consolidando una prometedora trayectoria en el circuito. Solo dos semanas antes de la tragedia, el 4 de octubre, había obtenido el segundo lugar en el torneo PCA First Timers celebrado en Yorkshire, lo que le había otorgado el pase para disputar las finales nacionales en Telford.

Este fallecimiento vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a las exigencias físicas extremas y los riesgos de salud asociados al culturismo de alta competición.