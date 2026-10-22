Sergio Romeo ficha por el Movistar Team Academy

El ciclista español Sergio Romeo formará parte del Movistar Team Academy durante la temporada 2027. Así, el vallisoletano, hermano de Iván Romeo, se unirá al conjunto telefónico tras tres temporadas en la estructura del Equipo Kern Pharma, primero en el Equipo Finisher y, desde abril de este año, en el conjunto profesional.

Romeo ha dejado muestras de su talento en el calendario nacional e internacional. En febrero se adjudicó la primera etapa del Memorial Sanroma, uno de los resultados más destacados de su carrera. Ya en el calendario profesional, continuó su progresión con actuaciones relevantes en pruebas por etapas, como el quinto puesto en la clasificación general del Tour de Estonia.

Con su llegada al Movistar Team Academy, Romeo afrontará un nuevo capítulo en su carrera deportiva, integrado en una estructura concebida para acompañar a jóvenes talentos en su desarrollo y facilitar su progresión hacia la élite del ciclismo. "Me siento muy motivado. Espero que 2027 sea un año con muchas carreras y en el que pueda aportar al equipo a lo largo de toda la temporada. Mis puntos fuertes son el esprint y las clásicas", apuntó Romeo.