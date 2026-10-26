Cuatro judocas pierden su plaza en la Blume: la edad y los resultados abren interrogantes sobre las becas

La segunda entrega de Las becas del CAR —serial iniciado el pasado lunes 19 de octubre en Libertad Digital, sobre el nuevo sistema de adjudicación de la Residencia Joaquín Blume (Centro de Alto Rendimiento de Madrid) por parte del Gobierno— aborda las consecuencias del nuevo reparto sobre cuatro deportistas que han pasado al régimen externo. Tres casos plantean dudas sobre la aplicación de las excepciones por edad; el cuarto afecta a un medallista internacional que habría quedado fuera mientras que otro judoca de su misma categoría, con resultados inferiores, sí obtuvo plaza.

Un sistema de becas puede analizarse a través de sus convocatorias y de los criterios que regulan el acceso a las ayudas públicas, pero su verdadera dimensión aparece cuando esas disposiciones se trasladan a la vida cotidiana de los deportistas. En la primera entrega de esta serie se examinó cómo el reparto de plazas de la Blume dejaba al judo fuera del cupo reservado del CAR de Madrid, pese a disponer allí de instalaciones permanentes y desarrollar buena parte de su programa nacional de entrenamiento. Ahora, las consecuencias de las adjudicaciones permiten acercarse a una realidad menos administrativa y bastante más compleja: la de quienes deben seguir preparando sus competiciones tras haber perdido el alojamiento que venían utilizando.

Cuatro bajas que alteran la preparación

Según la información recabada para esta investigación, cuatro judocas que desarrollaban su preparación dentro del sistema de alto rendimiento han perdido su plaza en la Residencia Joaquín Blume para la temporada 2026/2027, aunque mantienen su vinculación deportiva con el centro en régimen externo. Una modificación que, sobre el papel, puede parecer limitada a las condiciones de alojamiento, pero que en la práctica introduce cambios relevantes en la organización diaria de unos deportistas acostumbrados a compaginar sesiones de entrenamiento, preparación física, recuperación y actividad académica.

La residencia permite concentrar buena parte de esas necesidades en un mismo entorno, con acceso a instalaciones deportivas y servicios especializados. Su pérdida obliga a resolver por otros medios cuestiones como el alojamiento y los desplazamientos, en una ciudad —Madrid— donde los costes de manutención representan una carga considerable. No significa que los afectados pierdan el acceso a todos los servicios del centro. De hecho, el régimen externo contempla alimentación, utilización reglamentada de instalaciones deportivas y académicas y determinados servicios de atención y seguimiento. Sin embargo, desaparece una prestación esencial: el alojamiento, que permite organizar la preparación alrededor del propio CAR y reducir las dificultades logísticas de la vida cotidiana.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), que preside José Manuel Rodríguez Uribes, cifra el coste anual de una beca interna en 14.357,40 euros y el de una externa en 8.614,44 euros. La diferencia, de 5.742,96 euros, refleja el distinto alcance económico de ambas modalidades de ayuda, aunque no constituye una cantidad que el deportista perciba directamente. La beca interna incluye alojamiento y manutención, mientras que la externa mantiene determinados servicios deportivos, académicos y asistenciales, pero no la residencia.

La edad y el alcance de las excepciones técnicas

En tres de los cuatro casos, la edad aparece como uno de los elementos determinantes de la pérdida de la residencia. Los deportistas tienen 28 años o más, circunstancia que obliga a examinar cómo se aplican los límites establecidos en las convocatorias y qué margen existe para valorar situaciones deportivas particulares.

La convocatoria 2025/2026 ya contemplaba, con carácter general, una horquilla de edad comprendida entre los 16 y los 28 años, aunque también recogía la posibilidad de solicitar excepciones por razones técnicas debidamente justificadas. Por tanto, la existencia de un límite de edad no constituye por sí misma una novedad. La cuestión es conocer cómo se ha regulado y aplicado esa excepción en la convocatoria actual, qué circunstancias pueden justificarla y qué valoración recibieron las solicitudes de los deportistas afectados.

Los datos facilitados por el CSD introducen un elemento especialmente significativo: de las 50 solicitudes de excepción por edad presentadas esta temporada, 25 fueron aceptadas y otras tantas rechazadas. En el caso del judo, ninguna de las cuatro solicitudes obtuvo una resolución favorable. El organismo asegura que se aceptaron las excepciones por edad máxima de todos los deportistas participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 y Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, pero no precisa qué valoración individual recibieron los judocas excluidos ni qué otros méritos deportivos pudieron justificar una excepción.

El dato merece bastante atención porque no se trata de una prohibición absoluta de superar los límites generales de edad. El propio CSD reconoce que existe un procedimiento excepcional y que ha sido aplicado favorablemente en numerosos expedientes. Ahora bien, las cifras oficiales agrupan las solicitudes de deportistas menores de 16 años y mayores de 28, sin distinguir cuántas corresponden a cada supuesto. Tampoco permiten identificar por sí solas a los cuatro judocas afectados por la pérdida de residencia. Esa información resulta imprescindible para determinar qué ocurrió en cada caso y si las excepciones solicitadas fueron examinadas conforme a los mismos criterios técnicos.

En el entorno del alto rendimiento, la edad no siempre coincide con el momento de mayor capacidad competitiva. La experiencia acumulada, la evolución técnica y las características de cada especialidad pueden prolongar durante años la presencia de un deportista entre los mejores de su categoría. En el judo, el francés Teddy Riner conquistó el oro olímpico individual en París 2024 con 35 años, mientras que Fran Garrigós obtuvo el bronce olímpico con 29, después de haberse proclamado campeón mundial en 2023. También el kárate ofrece ejemplos conocidos, como el de Sandra Sánchez, campeona olímpica en Tokio con 39 años.

Estos antecedentes no significan que cualquier deportista veterano deba conservar automáticamente su beca, ni permiten equiparar trayectorias deportivas diferentes. Pero sí ayudan a comprender por qué la posibilidad de una excepción técnica tiene interés para los programas de alto rendimiento. Si la finalidad del sistema es facilitar la preparación de deportistas con capacidad competitiva internacional, parece razonable exigir que las circunstancias individuales puedan examinarse y que las decisiones adoptadas tengan una motivación deportiva comprensible.

Un medallista internacional fuera de la residencia

El cuarto caso introduce una cuestión diferente, relacionada con la valoración comparativa de los méritos deportivos. Según la información trasladada a este periódico, un judoca medallista en los Juegos del Mediterráneo ha quedado fuera de la Residencia Blume, mientras que otro competidor de su misma categoría de peso, cuyos resultados internacionales serían inferiores, sí habría obtenido plaza.

La comparación resulta periodísticamente relevante, pero requiere examinar algo más que el palmarés de ambos deportistas. Los resultados, la posición en las clasificaciones internacionales, la edad, la proyección deportiva, los objetivos de la temporada y los criterios específicos de la convocatoria pueden intervenir en una decisión de esta naturaleza. Precisamente por eso, conocer el baremo aplicado y la motivación de las adjudicaciones permitiría determinar qué factores explican el resultado.

Preguntado por los criterios de adjudicación y las posibilidades de revisión, el CSD remite a los informes de valoración disponibles en su sede electrónica y a los procedimientos previstos en la convocatoria. Sin embargo, no ofrece en su contestación una explicación específica de la diferencia de trato denunciada entre los dos judocas de una misma categoría, ni identifica los méritos deportivos que habrían determinado la adjudicación de una plaza y la exclusión de la otra.

No corresponde establecer desde estas líneas cuál de los dos deportistas reúne mayores merecimientos para ocupar una plaza. Lo que interesa conocer es cómo se valoraron sus candidaturas y si los criterios utilizados permiten reconstruir de manera objetiva la diferencia entre ambas decisiones. Una adjudicación puede ser perfectamente ajustada a las bases aunque el resultado deportivo más conocido corresponda al solicitante excluido. Pero, precisamente por eso, resulta necesario disponer de una explicación que permita comprender la ponderación de los distintos méritos.

La diferencia entre conocer las normas y comprender una adjudicación

La publicación de una convocatoria permite conocer las condiciones generales para solicitar una beca, pero no siempre proporciona por sí sola todos los elementos necesarios para comprender el resultado individual de cada expediente. En las decisiones que afectan a deportistas de alto nivel, esa diferencia adquiere especial importancia, pues la continuidad de una plaza residencial puede influir en la planificación de una temporada y en las condiciones materiales de preparación.

El CSD asegura que los informes de valoración son públicos y que durante el procedimiento se han respetado los derechos de alegación y recurso. También señala que la resolución definitiva ya ha sido objeto de una modificación parcial. Sin embargo, no concreta en su respuesta si esa modificación afecta a alguno de los casos examinados ni explica si existe una vía específica de reconsideración de las adjudicaciones por discrepancias en la valoración deportiva, más allá de los procedimientos generales previstos en la convocatoria.

Conocer las reglas de un procedimiento no equivale necesariamente a comprender cómo se han aplicado a cada solicitante. Tampoco toda discrepancia con una adjudicación implica que exista una irregularidad. Pero cuando cuatro deportistas de una misma federación pierden las condiciones residenciales de las que disfrutaban, cuando las cuatro solicitudes de excepción por edad presentadas por esa modalidad son rechazadas y cuando surgen dudas sobre la comparación de méritos entre deportistas de una misma categoría, la necesidad de explicaciones adquiere una dimensión que va más allá de la estricta tramitación administrativa.

La cuestión no es garantizar una beca de por vida ni convertir los resultados anteriores en un derecho adquirido. Es determinar si el sistema ofrece mecanismos suficientes para valorar la realidad deportiva de cada solicitante y para explicar las consecuencias de decisiones que pueden condicionar su preparación.

Lo que viene

Los casos del judo permiten observar las consecuencias concretas de un reparto de becas que también ha generado no pocos interrogantes en otras modalidades deportivas. En la tercera y última entrega de Las becas del CAR, Libertad Digital ampliará el análisis al funcionamiento del procedimiento, la participación de las federaciones y las posibilidades de mejorar la transparencia y la valoración técnica de las solicitudes, a partir de la documentación disponible y de las explicaciones de sus protagonistas.