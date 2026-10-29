Julieta Gallego, joven promesa del atletismo español, muere en el accidente ferroviario de Toledo

El atletismo español está de luto por la muerte de Julieta Gallego, una de las mayores jóvenes promesas del salto de longitud nacional, fallecida en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). La deportista madrileña, que cumplió 24 años el pasado 9 de octubre, figura entre las víctimas mortales de una catástrofe que ha sacudido a toda España y que ha dejado decenas de familias destrozadas.

La noticia ha provocado una profunda conmoción en el entorno del atletismo, especialmente en el AD Sprint, el club madrileño al que Gallego estuvo vinculada durante buena parte de su trayectoria deportiva. Allí había desarrollado una carrera marcada por el esfuerzo, la constancia y la ilusión de seguir progresando en una disciplina tan exigente como el salto de longitud.

Su muerte supone un golpe devastador para quienes compartieron con ella entrenamientos y competiciones, pero también para un deporte acostumbrado a medir el futuro de sus jóvenes talentos en centímetros, marcas y resultados. En el caso de Julieta, esos números hablaban de una atleta con mucho margen de crecimiento y de una trayectoria que todavía tenía muchos capítulos por escribir. La tragedia ferroviaria ha apagado de forma abrupta esa progresión. Una joven deportista que había trabajado durante años para abrirse camino en el atletismo ha perdido la vida cuando todavía tenía toda una carrera por delante.

Una promesa que ya había dejado su huella en la longitud

Julieta Gallego se había especializado en el salto de longitud, una de las disciplinas más técnicas del atletismo. Una prueba en la que la velocidad de aproximación, la precisión en la batida y la coordinación en el vuelo resultan determinantes para transformar cada intento en una buena marca.

Su mejor registro conocido, de 5,90 metros, daba una idea de sus posibilidades. En febrero de 2023, la atleta madrileña terminó cuarta en el Campeonato de España sub-23 de pista cubierta, celebrado en Antequera. Se quedó así a las puertas del podio nacional de su categoría, en una competición que reunió a algunas de las deportistas más destacadas de su generación.

Dos años antes, en el Campeonato de Madrid sub-23, había conseguido una marca de 5,49 metros defendiendo los colores del AD Sprint. Aquellos resultados reflejaban una evolución deportiva que exigía horas de entrenamiento, preparación física y una enorme capacidad de concentración.

Porque el salto de longitud no admite demasiados errores. Una pequeña imprecisión en la tabla de batida puede echar por tierra un intento, mientras que unos centímetros de mejora pueden marcar la diferencia entre quedarse fuera de una final o luchar por las medallas. Gallego conocía bien esa exigencia y había ido construyendo su recorrido competitivo a partir de ella.

Su actividad no se limitaba, además, a la longitud. También había participado en pruebas de velocidad y vallas, disciplinas que requieren explosividad, coordinación y una preparación específica. Esa versatilidad formaba parte de su experiencia atlética y de un camino deportivo que había seguido desarrollándose durante los últimos años.

Alemania, una nueva etapa para seguir creciendo

La carrera de Julieta había dado también el salto al extranjero. La atleta residía en Alemania durante este año y aparecía vinculada al club LAC Berlin. Sin embargo, se encontraba pasando unos días en España cuando se produjo el accidente ferroviario de Urda.

Su estancia en Alemania constituía una nueva etapa de su vida, tanto personal como deportiva. Para muchos atletas, salir al extranjero supone una oportunidad de ampliar horizontes, conocer otros métodos de preparación y continuar compitiendo mientras se abren nuevas posibilidades.

En el caso de Gallego, aquella experiencia llegaba después de haber competido en campeonatos nacionales y de haberse ganado un lugar en el entorno del atletismo madrileño. Su trayectoria no se había construido de un día para otro, sino a través de temporadas de trabajo y de una progresión que la había llevado a competir con algunas de las mejores atletas jóvenes de España.

Había cumplido 24 años apenas tres semanas antes de su fallecimiento. Una fecha que debería haber sido una celebración más en una vida todavía llena de proyectos y que ahora adquiere un significado especialmente doloroso para sus familiares, amigos y compañeros.

El deporte de alto nivel exige sacrificios que muchas veces pasan inadvertidos para el público. Detrás de cada marca hay entrenamientos, desplazamientos, competiciones y decisiones personales. Gallego había dedicado buena parte de su juventud a esa actividad, con la ilusión de seguir mejorando y de encontrar su sitio en una disciplina en la que cada centímetro cuenta. Su muerte deja sin respuesta todos esos proyectos y convierte en tragedia una carrera que todavía estaba en construcción.

El AD Sprint, roto por la pérdida de su atleta

El AD Sprint confirmó el fallecimiento de Julieta Gallego a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. El club expresó su dolor por la pérdida de una integrante de su grupo de saltos y trasladó sus condolencias a la familia, los amigos y todas las personas que la querían.

El mensaje reflejaba la dimensión humana de una pérdida que va mucho más allá de las estadísticas deportivas. Los clubes de atletismo son espacios de convivencia diaria en los que los deportistas comparten entrenamientos, objetivos, frustraciones y celebraciones. La ausencia de una compañera afecta a toda esa comunidad, especialmente cuando se trata de alguien tan joven.

La entidad madrileña anunció también la celebración de sendos minutos de silencio en memoria de la atleta. Los homenajes estaban previstos para este jueves en las pistas de atletismo de las escuelas de Paracuellos, a las 18:00 horas, y de Santa Ana, a las 19:30.

Serán momentos de recuerdo para una deportista cuya vida se ha visto truncada de manera inesperada y para acompañar a quienes afrontan ahora el dolor de su pérdida. En su despedida, el AD Sprint dejó claro que Julieta seguirá formando parte de la familia del club. Un mensaje sencillo, pero cargado de significado para quienes conocieron a la atleta más allá de sus marcas y sus resultados.

Una tragedia que golpea también al deporte español

El fallecimiento de Gallego se suma al drama humano provocado por el accidente ferroviario de Urda, que ha dejado decenas de víctimas mortales y ha conmocionado al país. Mientras continúan las investigaciones sobre el siniestro, las historias personales de los fallecidos permiten poner rostro a una tragedia que ha afectado a familias de muy distintos ámbitos.

En el deporte, la noticia adquiere una dimensión especialmente dolorosa por la juventud de la víctima y por el futuro que tenía por delante. No se trata únicamente de la pérdida de una atleta con buenos registros, sino de una persona que había dedicado años a perseguir sus objetivos y que todavía tenía tiempo para seguir evolucionando.

Los 5,90 metros de su mejor marca permanecerán como referencia de su trayectoria deportiva, pero no bastan para resumir su historia. Detrás de esa cifra había una joven que había competido con los colores del AD Sprint, que había participado en campeonatos nacionales y que había iniciado una nueva etapa en Alemania.

El atletismo español pierde así a una de sus jóvenes promesas en circunstancias dramáticas. Sus compañeros y su club la despedirán en las pistas donde tantas veces entrenó y compitió, en un homenaje que servirá para recordar a la deportista y acompañar a quienes hoy lloran su muerte.