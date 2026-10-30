El Barça, por los suelos: una toalla azulgrana se convierte en trapo de limpieza en Kazajistán

Una escena insólita durante un Campeonato de Lucha celebrado en Astaná, Kazajistán, ha provocado numerosas reacciones en las redes sociales. Una trabajadora fue grabada mientras limpiaba el tapiz de competición con una toalla que llevaba estampado el escudo del FC Barcelona.

El momento fue difundido por el periodista Andrzej Poczobut y rápidamente comenzó a circular por internet. En las imágenes se observa cómo la empleada utiliza la tela con el emblema del conjunto azulgrana como si se tratara de un trapo de limpieza, una situación que no ha pasado desapercibida para los aficionados al fútbol.

El vídeo ha generado reacciones de todo tipo. Mientras algunos seguidores del Barcelona han considerado lo sucedido una falta de respeto hacia su equipo, otros internautas se han tomado la escena con humor. Entre estos últimos destacan los aficionados del Real Madrid, que han aprovechado la ocasión para lanzar bromas a costa de su eterno rival.

😳 ¡Ojo a lo que ha pasado en Kazajistán! ➡️ Una operaria ha usado la toalla del Barça para limpiar el suelo 📹 Poczobut 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/dNzKcce0aT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 30, 2026

Entre las críticas y las bromas

Las imágenes han dado pie a numerosos comentarios. "Honor a esa señora", ha escrito uno de los usuarios, mientras que otro ha restado importancia a lo sucedido: "No es un escándalo, ya que no es la bandera de un país".

Otros han preferido bromear sobre el uso que la trabajadora estaba dando a la tela. "No es una bandera, es una toalla", señala uno de los mensajes difundidos en las redes sociales.

Sin embargo, también hay quienes consideran que la empleada podría desconocer el significado del escudo que aparecía en la toalla. "La señora no sabe qué significado tiene" y "La mujer ni siquiera es consciente de que está haciendo algo mal" son algunas de las opiniones publicadas.

No todos han recibido la escena con el mismo sentido del humor. Entre las reacciones también figura un escueto "Muy mal hecho", que refleja el malestar de algunos usuarios ante las imágenes.

Aunque se desconoce si la trabajadora era consciente de que estaba utilizando una tela con el emblema del FC Barcelona, lo ocurrido ha terminado convirtiéndose en motivo de bromas entre los aficionados madridistas, que no han dejado pasar la oportunidad de reírse de su eterno rival.