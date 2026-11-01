Ciara Mageean, campeona de Europa de 1.500 metros en 2024, muere a los 34 años por un cáncer

La atleta irlandesa Ciara Mageean, campeona de Europa de 1.500 metros en 2024, ha fallecido este domingo a los 34 años a causa del cáncer de intestino que le fue diagnosticado en mayo del año pasado. Su familia ha confirmado la noticia a través de un comunicado en el que ha explicado que la deportista murió rodeada de sus seres queridos.

"A las 6.30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer, rodeada de sus seres queridos", ha explicado la familia en un comunicado, en el que ha recordado a la deportista como una hija, hermana, mujer y amiga muy querida, además de una fuente de inspiración para muchas personas. "La echaremos profundamente de menos. Que su alma descanse en paz", añadió.

Mageean había hecho público el diagnóstico de cáncer en estadio cuatro en mayo de 2025. La noticia de su fallecimiento pone fin a la trayectoria de una de las atletas más destacadas de Irlanda, cuya carrera estuvo marcada por una larga presencia en la élite del mediofondo europeo y por un gran triunfo en Roma que llegó después de años de trabajo y varios podios continentales.

El oro que coronó su carrera

El mayor éxito de Mageean llegó en los Campeonatos de Europa de atletismo de Roma, en 2024. Allí se impuso en la final de 1.500 metros y conquistó el primer gran título de su carrera. La irlandesa se convirtió en campeona continental en una prueba que había sido el centro de su trayectoria deportiva y en la que ya había demostrado su regularidad con varias medallas.

Antes del oro, Mageean había subido al podio en el Europeo de Ámsterdam de 2016, donde logró el bronce, y en el campeonato de Múnich de 2022, en el que se llevó la plata. También consiguió una medalla de bronce en los Europeos en pista cubierta de Glasgow de 2019. En 2023 estuvo cerca de añadir un nuevo gran resultado a su palmarés, pero terminó cuarta en los 1.500 metros del Mundial de Budapest, quedándose por tanto a un solo paso de las medallas.

El triunfo de Roma fue, así, la culminación de una carrera construida durante años en el máximo nivel. Para Mageean, el título europeo llegó tras haber rozado antes la victoria en varias competiciones continentales y después de mantenerse entre las mejores especialistas de su prueba.

Dos Juegos Olímpicos y una lesión antes de París

Mageean representó a Irlanda en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Su trayectoria olímpica tuvo también un capítulo doloroso: una lesión en el tendón de Aquiles le impidió participar en París 2024, el mismo año en que alcanzó la cima europea en Roma.

La lesión la apartó de la cita olímpica, pero no borró el logro conseguido meses antes. El oro continental de hace dos años es el resultado más importante de una carrera en la que combinó presencia internacional, constancia y capacidad para competir en grandes finales. Sus actuaciones en campeonatos europeos y mundiales la convirtieron en una referente del atletismo irlandés, especialmente en el mediofondo.

La Federación de Atletismo de Irlanda ha expresado su pesar por el fallecimiento de la atleta y ha trasladafdo sus condolencias a la familia y a sus allegados. "Ciara fue una figura muy querida e inspiradora que marcó la vida de muchísimas personas", señaló el organismo. También ha destacado su valentía, calidez y espíritu, afirmando que su legado perdurará.

Un recuerdo que trasciende las medallas

El comunicado de la federación subraya la influencia de Mageean más allá de sus resultados deportivos. Su carrera dejó un rastro de medallas, finales y participaciones olímpicas, pero también el recuerdo de una deportista cercana e inspiradora para muchas personas.

Ciara Mageean será recordada por el oro europeo de Roma, por las medallas que conquistó en Ámsterdam, Múnich y Glasgow, y por haber llevado los colores de Irlanda en dos Juegos Olímpicos. Pero también por una trayectoria que la convirtió en una de las grandes figuras de su país y por la huella que dejó en quienes la conocieron y siguieron su carrera.