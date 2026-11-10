Almudena Cid rompe a llorar por sus secuelas físicas: "Tengo un Ferrari en mi cadera"

La alta competición tiene una cara que rara vez aparece en el podio. Detrás de las medallas, los ejercicios impecables y las sonrisas ante las cámaras hay años de sacrificio, entrenamientos interminables y cuerpos sometidos a exigencias extraordinarias desde edades muy tempranas. La gimnasia rítmica es uno de los ejemplos más evidentes. Y Almudena Cid, que ha dedicado 21 años de su vida a este deporte, 16 de ellos en la élite, ha puesto voz a esa realidad en Salvados.

La exgimnasta olímpica acudió al programa de La Sexta para hablar de las secuelas físicas y emocionales de su carrera. Una conversación en la que terminó rompiéndose al recordar la operación de cadera que tuvo que afrontar con apenas 43 años. No era una lesión más: los médicos le comunicaron que la articulación estaba gravemente dañada y que necesitaba una prótesis.

El problema venía de lejos. Según le explicaron los especialistas, el daño estructural se remontaba a 2001, una época en la que la rítmica incorporó movimientos extremos de rotación y dislocación de hasta 180 grados. En 2023, un dolor agudo mientras actuaba en una obra de teatro hizo saltar las alarmas. Las pruebas revelaron que tenía el labrum y el cartílago rotos, un desgarro y toda la articulación "hecha añicos".

El miedo a perder aquello que había definido su vida

La noticia de que necesitaba una prótesis fue un golpe difícil de encajar. Cid reconoció que su principal temor no era únicamente la intervención, sino dejar de poder hacer movimientos que habían formado parte de su vida durante décadas. "Mi miedo era no poderme besar la rodilla", confesó entre lágrimas.

Finalmente, no tuvo alternativa y se operó. "Tengo un Ferrari en mi cadera, no pita en el aeropuerto, y eso es un alivio", bromeó para quitar hierro a una situación que había afrontado con inquietud. La recuperación, sin embargo, ha sido mucho mejor de lo que esperaba. "Tengo una recuperación increíble, nadie diría que me han puesto una prótesis", explicó en Salvados.

La exdeportista atribuye parte de esa evolución a su disciplina y al conocimiento que tiene de su propio cuerpo. "Al final la vida es responsabilizarte tú de ti misma", señaló. Una lección aprendida durante años de entrenamiento, pero también durante la retirada y el proceso de recuperación.

El abandono después de las medallas

Más allá de su caso particular, Cid lanzó una crítica directa a la falta de protección que sufren muchos deportistas cuando abandonan la competición. Durante su etapa de élite cuentan con entrenadores, médicos y estructuras dedicadas a mantenerlos en condiciones de competir. Pero, cuando cuelgan las punteras, las raquetas o los esquís, ese seguimiento puede desaparecer, aunque las lesiones permanezcan.

"Tú te retiras y nadie te hace un seguimiento de tus patologías", denunció. Su reclamación va más allá de que se atiendan los problemas médicos: considera que los años de dedicación al deporte deberían tener un reconocimiento laboral y social.

"Principalmente es una cuestión de dignidad, porque a nosotras nos extraen de nuestro núcleo familiar con 14 años y estás bajo un régimen de trabajo, de horas de entrenamiento, de prohibiciones, de obligaciones y lo aceptamos porque es nuestro deseo", explicó. Y lanzó una pregunta que resume el problema: "Una medalla, ¿de qué te sirve una medalla?".

Cid reclama que ese historial de esfuerzo aparezca reflejado en la vida laboral de los deportistas y que no sean únicamente las lesiones las que den testimonio de los años entregados a la competición. También denunció la desigualdad que, a su juicio, existe dentro de las propias federaciones: "Si ves la estructura de la federación, todos están dados de alta, desde el administrativo al presidente, menos el deportista".

Una protección que todavía no alcanza a todos

En Salvados también se abordó el Real Decreto 739/2026, aprobado para que determinados antiguos deportistas profesionales puedan recuperar periodos de actividad que hasta ahora no computaban para su jubilación. La norma entrará en vigor el 25 de diciembre de 2026 y permitirá reconocer, bajo determinadas condiciones, años de actividad profesional que quedaron fuera de la cotización.

El exjugador de baloncesto Fernando Romay valoró la medida, aunque advirtió de que queda mucho por hacer: "Estamos muy contentos, pero que estemos contentos no significa que esto haya acabado, sino que es el principio de un todo". Por su parte, Cid puso el foco en quienes compitieron con becas irrisorias o remuneraciones muy bajas y que, además, pueden quedar desprotegidos ante las secuelas físicas de su carrera.

La exesquiadora olímpica Lola Fernández Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista, también denunció la situación de muchos profesionales actuales, obligados a cotizar por su cuenta. "El deportista trabaja, ejerce su profesión y nadie cotiza por él, lo tienes que hacer tú. Digamos que somos falsos autónomos", afirmó.

Aprender a vivir con un cuerpo distinto

La recuperación de Cid ha exigido adaptar sus rutinas. Durante la rehabilitación aumentó la presencia de proteínas en su alimentación y ajustó los carbohidratos al reducir su nivel de actividad. Ahora combina trabajo funcional, ejercicios de fuerza con pesas de dos y cuatro kilos y movimientos con la pelota de rítmica y música.

Ese entrenamiento le permite trabajar la musculatura, la coordinación y la relación con el aparato que marcó su trayectoria deportiva. No se trata de volver a competir, sino de recuperar una forma física que durante años estuvo sometida a una exigencia excepcional.

Su testimonio deja una reflexión que va mucho más allá de una prótesis de cadera. El deporte de élite celebra el sacrificio mientras llegan los resultados, pero no siempre asume la responsabilidad cuando ese sacrificio pasa factura. Almudena Cid ha recordado en Salvados que detrás de cada medalla hay una persona y que, cuando termina la carrera deportiva, esa persona no debería quedarse sola frente a las lesiones, la falta de cotización y el olvido.