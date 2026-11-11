El drama de Joan Roca: dos enfermedades crónicas le obligan a dejar el ciclismo con sólo 20 años

El ciclismo español ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más prometedores. Joan Roca, ciclista mallorquín de solo 20 años, ha anunciado este miércoles que pone fin a su carrera deportiva debido a una enfermedad crónica que le impide continuar practicando deporte al nivel de exigencia que requiere la competición. Una noticia tan inesperada como dolorosa para un corredor que había comenzado a hacerse un nombre en el panorama nacional y que apuntaba a tener un futuro brillante sobre la bicicleta.

El propio Roca ha sido el encargado de comunicar la noticia a través de sus redes sociales, después de atravesar unos últimos meses especialmente complicados, marcados por la incertidumbre y la espera de un diagnóstico definitivo. El joven ha explicado que padece el síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS) y la enfermedad sistémica de intolerancia al esfuerzo (EIES), dos patologías que afectan a su capacidad para realizar actividad física y que hacen inviable mantener el nivel de entrenamiento y competición que había desarrollado durante los últimos años.

"Hace unos meses duros, esperando un resultado, me han diagnosticado POTS y EIES, lo que hace imposible hacer deporte tal y como lo he estado practicando durante estos años", ha explicado el ciclista en su mensaje de despedida.

Una decisión especialmente difícil para alguien que había convertido el ciclismo en el eje de su vida y que había encontrado en la bicicleta no solo una pasión, sino también un camino para construir su futuro. "Estoy muy agradecido de haber podido conocer a tanta gente y salir de esto con tantas amistades. Doy las gracias a todas las personas que han sido parte de este sueño que he perseguido, en especial a ti, papá", ha escrito Roca, en un mensaje cargado de emoción y reconocimiento hacia quienes le han acompañado durante su trayectoria.

Un talento que ya había conquistado España

La retirada de Roca supone un duro golpe para el ciclismo balear y, especialmente, para la pista española, donde el mallorquín había comenzado a destacar con fuerza. En febrero de 2025 firmó uno de los grandes éxitos de su todavía corta trayectoria al proclamarse campeón de España absoluto en dos modalidades: ómnium y madison. En esta última prueba compartió el oro con Joan Martí Bennassar, en el campeonato celebrado en Galapagar (Madrid).

Aquellos resultados confirmaron las expectativas depositadas en un corredor que, pese a su juventud, había demostrado unas condiciones extraordinarias y capacidad para competir al máximo nivel. Su progresión le situaba entre los nombres a seguir dentro de una generación llamada a tomar el relevo en el ciclismo español.

Sin embargo, su carrera comenzó a torcerse durante el verano de 2025. Mientras participaba en el Campeonato de Europa sub-23, disputado en Anadia (Portugal), Roca empezó a encontrarse mal. En un primer momento, los síntomas fueron diagnosticados como un fuerte catarro, aunque posteriormente se confirmó que había contraído el virus de Epstein-Barr. Aquello le obligó a detener su actividad deportiva y a dar por terminada anticipadamente la temporada.

El regreso llegó en 2026, después de meses de recuperación y con la ilusión de volver a recuperar el terreno perdido. Roca incluso tuvo la oportunidad de debutar con la selección española sub-23 de carretera en el Gran Premio de Primavera de Ontur. Parecía el primer paso para recuperar la normalidad y retomar una carrera que se había visto interrumpida cuando apenas comenzaba a despegar.

Pero los problemas físicos reaparecieron. Los síntomas volvieron a impedirle entrenar y competir con regularidad, obligándole a detenerse nuevamente y a someterse a nuevas pruebas médicas para encontrar una explicación definitiva a lo que le estaba sucediendo.

El diagnóstico de POTS y EIES ha terminado despejando las incógnitas, pero también ha cerrado la puerta a su continuidad en el ciclismo de competición. El síndrome de taquicardia postural ortostática provoca una respuesta anómala de la frecuencia cardiaca al ponerse de pie, mientras que la intolerancia sistémica al esfuerzo se caracteriza por un empeoramiento de los síntomas tras la actividad física, que puede prolongarse durante horas o incluso días.

A sus 20 años, Joan Roca se despide así de una carrera deportiva que prometía grandes alegrías. Lo hace después de haber alcanzado títulos nacionales, vestir los colores de España y compartir experiencias con compañeros y entrenadores que han formado parte de su sueño. Una retirada prematura e injusta para un deportista que tenía todavía mucho camino por recorrer. La bicicleta, al menos en competición, tendrá que esperar. Su talento ya había demostrado hasta dónde podía llegar; ahora le toca afrontar un desafío mucho más importante: cuidar su salud.