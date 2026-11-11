Escándalo mundial en MMA: brutal emboscada del clan Nurmagomedov a Dvalishvili y Topuria estalla con un aviso de guerra

Las artes marciales mixtas han vivido uno de los episodios más bochornosos y tensos de los últimos años fuera del octágono.

Merab Dvalishvili, excampeón del peso gallo de la UFC y amigo del alma de Ilia Topuria, ha sido víctima de una agresión grupal encabezada por Usman Nurmagomedov en el vestíbulo de un hotel en Abu Dabi. El ataque, ejecutado por la espalda y en clara superioridad numérica, ha desatado la furia de El Matador, quien no ha tardado en señalar públicamente al entorno daguestaní y lanzar una contundente advertencia.

Una emboscada frente a las cámaras

Los hechos ocurrieron durante la celebración de un evento de MMA en Emiratos Árabes Unidos. Mientras Dvalishvili atendía a la prensa y concedía una entrevista de espaldas al pasillo principal, Usman Nurmagomedov —primo del legendario Khabib Nurmagomedov— irrumpió en escena acompañado por un nutrido grupo de personas, entre las que también se encontraba su hermano Umar.

Una pelea fuera del octágono sacude al mundo de las artes marciales mixtas. Usman Nurmagomedov (@Usmannmgdv ), excampeón de Bellator y PFL, y primo de Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib ), leyenda invicta de la UFC (@ufc ), protagonizó junto a varios acompañantes una agresión… pic.twitter.com/MdvP21eaHQ — Kienyke (@kienyke) November 11, 2026

Sin mediar palabra y aprovechando el factor sorpresa, el grupo se abalanzó sobre el peleador georgiano propinándole un terrible tortazo, que en ese momento únicamente estaba acompañado por un joven amigo. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y los testigos muestran una escena dantesca: mientras el personal de seguridad del recinto intentaba sujetar a Dvalishvili para frenar la trifulca, varios integrantes del entorno daguestaní continuaron lanzando golpes y patadas contra él y su acompañante en el suelo.

🚨 USMAN NURMAGOMEDOV, UMAR NURMAGOMEDOV VE ARKADAŞLARININ MERAB'A SALDIRDIĞI ANIN BAŞKA BİR AÇISI DAHA İNANILMAZ 🤯 pic.twitter.com/869VAOOagN — Kırmızı Köşe (@KirmiziKoseMMA) November 11, 2026

Horas después, el propio Merab apareció en sus redes sociales con cortes visibles y el rostro ensangrentado mientras recibía atención médica, denunciando la cobardía de haber sido atacado en inferioridad numérica y mientras era inmovilizado por los guardias.

Topuria estalla: "Sois un puñado de cobardes absolutos"

La respuesta de Ilia Topuria no se hizo esperar y elevó la temperatura del conflicto a nivel global. El luchador hispano-georgiano difundió en sus perfiles oficiales los vídeos de seguridad que confirmaban la agresión por la espalda y cargó con extrema dureza contra el discurso de valores que tradicionalmente abandera el equipo de Daguestán.

"El honor, el respeto y la humildad no se predican con palabras. Sois un puñado de cobardes absolutos".

En una publicación posterior en la red social X —que fue eliminada minutos más tarde—, Topuria fue todavía más directo al asegurar que los implicados habían sido detenidos por la policía local en Abu Dabi y cerró con un aviso sin filtros:

"Tendréis que responder por lo que habéis hecho. Estáis muy lejos de ser hombres de verdad".

Una rivalidad que amenaza con trasladarse al octágono

Este altercado supone el punto más crítico de una enemistad que lleva tiempo gestándose. La tensión entre Dvalishvili y los Nurmagomedov viene arrastrándose desde el combate en la UFC en el que el georgiano arrebató el invicto a Umar Nurmagomedov, un duelo que dejó cuentas pendientes y constantes cruces de declaraciones.

Sin embargo, la implicación directa de Usman Nurmagomedov y la reacción visceral de Ilia Topuria abren un nuevo escenario deportivo de alto voltaje. Con Usman llamado a dar el salto definitivo a la división del peso ligero de la UFC tras su dominio en Bellator y PFL, el enfrentamiento directo entre el Matador y el primo de Khabib pasa de ser una hipótesis atractiva a convertirse en una cuestión personal que la compañía podría capitalizar muy pronto dentro de la jaula.