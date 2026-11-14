El PP promete estabilidad económica para las federaciones, una nueva Ley del Deporte y reformar el CSD

El deporte español tiene su propia agenda, y el Partido Popular ha querido escucharla antes de las urnas. Más de 250 representantes de federaciones, ligas, fundaciones, empresas y deportistas acudieron a la sede de Génova, convocados por Borja Sémper y Vicente Azpitarte. Libertad Digital ha hablado con varios de los asistentes, que coinciden en que los dos dirigentes aprovecharon la cita para adelantar dos compromisos de calado. El primero es un sistema de financiación plurianual para las entidades deportivas. El segundo, una nueva Ley del Deporte cuyo borrador, según precisó Azpitarte ante los presentes, suma ya más de 140 artículos redactados.

Fueron más de dos horas de intervenciones, y el sector habló claro. Según estas fuentes, en la sala se respiraba confianza en una victoria popular, y algunos asistentes no lo ocultaron. Aun así, el buen ambiente no rebajó el tono de las exigencias: estabilidad económica, menos burocracia, seguridad jurídica y una protección social que acompañe al deportista durante su carrera y después de la retirada. Detrás de todas ellas había una misma idea. El sector quiere que el aplauso a los éxitos del deporte español se traduzca, por fin, en financiación, en buena gestión y en derechos para quienes los hacen posibles.

Pagar intereses para poder competir

La propuesta más concreta de Sémper, de acuerdo con los testimonios recogidos por este periódico, ataca uno de los males crónicos del sistema: la imposibilidad de planificar. Federaciones y clubes preparan calendarios, programas de preparación y compromisos económicos sin saber de cuánto dinero dispondrán ni cuándo lo recibirán. Las ayudas plurianuales les permitirían trabajar más allá del ejercicio presupuestario, aprovechar mejor los fondos y aligerar unos trámites que consumen tiempo y medios de las propias organizaciones.

Javier Hernanz, presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, puso nombre al problema. Explicó que su federación necesita recurrir al crédito para mantener la actividad mientras llegan las subvenciones. Es la situación que Libertad Digital viene denunciando: federaciones obligadas a endeudarse para cubrir gastos ordinarios mientras esperan unos fondos públicos que se retrasan. El resultado es tan absurdo como caro, porque parte del dinero destinado al deporte acaba en intereses bancarios y no en entrenamientos, competiciones o programas de desarrollo. La lentitud administrativa no es un simple problema de tesorería: tiene un precio, y lo paga el deporte.

La incertidumbre alcanza también a los deportistas, que a veces adelantan de su bolsillo el coste de su preparación y de sus desplazamientos hasta que llegan las ayudas. Por eso el debate no se quedó en pedir más dinero. Importan tanto la cuantía como el calendario de pagos, la previsibilidad y la posibilidad de comprometer proyectos a medio plazo. Para el sector, la estabilidad no es un privilegio: es lo mínimo para competir con garantías.

Una ley nueva y un CSD bajo revisión

Azpitarte dio peso al anuncio con un dato: más de 140 artículos ya redactados. Los populares lo presentaron como prueba de que hacen el trabajo antes de llegar al Gobierno y no después. Los asistentes, sin embargo, dejaron una advertencia: la nueva norma solo servirá si responde a los problemas cotidianos del sector y se elabora con quienes tendrán que aplicarla. Para que la reforma no se quede en el papel, señalaron tres condiciones: profesionalizar las estructuras federativas, invertir en formación y mantener una interlocución continuada.

Montero, en representación de LaLiga, llevó esa demanda un paso más allá. Reclamó que el deporte sea reconocido como una industria y un sector estratégico para España, con un marco normativo estable y seguridad jurídica. A la modernización de la gobernanza deportiva sumó una propuesta concreta: un plan nacional de profesionalización y formación de las federaciones, respaldado por un impulso económico. Defendió también que la actividad física ocupe un lugar central en las políticas de prevención y salud, con una actuación coordinada entre las administraciones deportivas, educativas y territoriales. Y cerró ofreciendo la colaboración de LaLiga para avanzar en esos objetivos.

La seguridad jurídica, la coordinación entre administraciones y la reducción de la burocracia fueron demandas compartidas. Las federaciones describieron trabas que les quitan capacidad para lo esencial, que es atender la actividad deportiva. Ese diagnóstico enlazó con otro compromiso de Sémper: someter el Consejo Superior de Deportes (CSD) a una revisión económica y de gestión para decidir qué debe cambiar. Sémper no adelantó un modelo alternativo cerrado. Sí anunció un documento estratégico, compartido con el sector, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que fije prioridades, recursos y plazos de actuación.

José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón (Fetri) y de la Asociación del Deporte Español (ADESP), subió el listón. Pidió que el deporte sea una política de Estado y tenga voz propia en las decisiones del Gobierno, incluso con representación en el Consejo de Ministros. Sémper desplazó el foco del organigrama a las personas: más que el nombre del ministerio o el lugar del deporte en la Administración, importan la autoridad, el conocimiento y la continuidad de quien asuma la responsabilidad. El sector, en todo caso, dejó clara su exigencia: que su peso económico, social y sanitario se traduzca en capacidad real de decisión dentro del Ejecutivo.

Una medalla no cotiza

La protección social dejó los testimonios más personales de la jornada. Theresa Zabell y representantes de la Fundación Blanca reclamaron soluciones para quienes dedicaron años a competir y llegaron a la retirada sin cobertura suficiente. Se habló de las situaciones heredadas, de las condiciones actuales de cotización y de la transición al empleo. Según las fuentes consultadas, los representantes populares se mostraron dispuestos a dar más respuestas, aunque no concretaron con qué medidas ni con qué alcance. La petición fue tan sencilla como justa: que defender a España en la élite internacional sea compatible con construir un futuro laboral y una jubilación digna.

Damián Quintero señaló otra desigualdad: la diferencia de apoyos entre modalidades olímpicas y no olímpicas. El karateca explicó que la presencia de su deporte en los Juegos condicionó sus posibilidades de dedicarse a él profesionalmente y que el patrocinio privado fue determinante para alargar su carrera. Su testimonio llevó la conversación hacia la financiación privada.

Sémper defendió una nueva ley de mecenazgo con un apartado específico para el deporte. Las empresas, por su parte, pidieron reglas claras, seguridad sobre el tratamiento fiscal e incentivos que permitan alianzas duraderas, también con clubes y proyectos de base. Advirtieron además de que el problema no está solo en el diseño de los incentivos, sino también en cómo los interpreta después la Administración. Se planteó igualmente la petición de un IVA reducido —10%— para la práctica deportiva, sin que el PP se comprometiera en materia fiscal.

El valor de la actividad física para la salud, la educación y la integración estuvo presente en toda la reunión. Los asistentes reclamaron políticas coordinadas contra el sedentarismo, atentas a la salud mental y capaces de acompañar la práctica deportiva desde la infancia hasta la vejez. Junto al alto rendimiento y la proyección internacional de España aparecieron los barrios, los clubes y las instalaciones donde el deporte se construye cada día. El PP llegó con propuestas y con un trabajo legislativo avanzado; el sector, con una agenda precisa. La prueba llegará después de las urnas, cuando se vea si esta escucha tiene continuidad.