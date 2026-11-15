Fallece Antonio Sabugueiro, fundador de la San Silvestre: de un bar a la cima mundial

Antonio Sabugueiro, el hombre que consiguió convertir una modesta carrera organizada entre amigos en una de las grandes citas deportivas de Madrid, ha fallecido este domingo a los 94 años. Su nombre quedará para siempre ligado a la San Silvestre Vallecana, una prueba que nació en un bar del barrio madrileño de Vallecas en 1964 y que, más de seis décadas después, reúne a decenas de miles de corredores para despedir el año.

"Un grupo de amigos solíamos reunirnos en un bar de Vallecas y un domingo hicimos una carrera sobre asfalto en la que participaron 54 atletas, ganó Jesús Hurtado y ahí empezó todo". Así recordaba Sabugueiro el nacimiento de una competición que terminaría convirtiéndose en una de las carreras populares más reconocidas de España y en un fenómeno fundamental para la expansión del atletismo popular.

La idea surgió en la cafetería Bella Luz, situada en el número 6 de la calle Monte Igueldo. Allí, Sabugueiro, Carlos Roa y Manolo Fernández decidieron organizar una prueba diferente a las habituales carreras de barrio. Querían trasladar a las calles de Vallecas el espíritu de la célebre San Silvestre de Sao Paulo, en Brasil, y crear una competición abierta a los aficionados al atletismo.

La primera edición se celebró el 27 de diciembre de 1964 bajo el nombre de Gran Premio de Vallecas. El recorrido era de apenas 2,7 kilómetros, con salida y llegada en el bulevar de Peña Gorbea, y contó con 57 participantes, todos hombres. Jesús Hurtado fue el primer ganador. El presupuesto inicial ascendía a 5.000 pesetas, una cantidad aportada por el responsable municipal de Deportes del distrito. Nadie podía imaginar entonces que aquella iniciativa acabaría congregando a más de 40.000 personas cada 31 de diciembre.

De una carrera de barrio a un acontecimiento internacional

El nombre de San Silvestre Vallecana llegó en la segunda edición, después de que el periodista de Marca José Luis Gilabert bautizara así la competición en una de sus crónicas. La prueba pasó también a celebrarse el último día del año, una fecha que terminaría convirtiéndose en parte inseparable de su identidad.

En sus primeros años, la organización tuvo que superar numerosas dificultades económicas. Sabugueiro se convirtió en un auténtico comercial de la carrera y recorría comercios y pequeños establecimientos para conseguir patrocinadores, regalos y recursos con los que garantizar cada edición. Los primeros premios eran modestos: productos donados por los comerciantes del barrio que los ganadores podían elegir.

El apoyo de las peñas rayistas también resultó fundamental. La carrera nació muy vinculada al Rayo Vallecano, cuyos seguidores colaboraban desinteresadamente en la organización, conseguían regalos y ayudaban a mantener el orden durante el recorrido. Sabugueiro, que también estuvo ligado a la directiva del club franjirrojo, participó anteriormente en iniciativas para garantizar la continuidad deportiva del equipo cuando se quedó sin jugadores, incluida la gestión para conseguir cesiones del Real Madrid.

Con el paso de los años, la competición fue creciendo y atrayendo a figuras del atletismo nacional e internacional. Mohammed Gammoudi fue uno de los primeros grandes nombres mundiales en participar, junto a atletas como Ian Stewart y Roger Clark. También Mariano Haro se convirtió en uno de los referentes de aquellas primeras ediciones.

La carrera fue ampliando sus categorías. En 1977 se abrió a los corredores populares y a finales de los años setenta comenzó a consolidarse la participación femenina, con la noruega Grete Waitz como una de sus grandes impulsoras. La primera prueba femenina propiamente dicha llegó en 1981 y Waitz fue su primera vencedora.

Desde entonces, la lista de participantes ilustres no ha dejado de crecer. Por las calles de Madrid han corrido figuras españolas como Martín Fiz, Fermín Cacho, Isaac Viciosa, Chema Martínez, Carmen Valero, Nuria Fernández o Jesús España, además de leyendas internacionales como Paul Tergat, Eliud Kipchoge, Jacob Kiplimo, Paula Radcliffe y Rosa Mota.

El legado de un hombre que hizo universal una carrera de Vallecas

Sabugueiro estuvo al frente de la organización hasta 1996, aunque nunca dejó de mantener su vinculación con la prueba. Su trabajo permitió que la San Silvestre sobreviviera a distintas crisis económicas y encontrara nuevos patrocinadores para seguir creciendo. La entrada de la marca Nationale-Nederlanden y la consolidación de la organización contribuyeron a convertirla en una cita deportiva de primer nivel.

Actualmente, la carrera cuenta con alrededor de 42.000 participantes, distribuidos entre los aproximadamente 40.000 corredores populares y los 2.000 atletas de élite. La prueba popular recorre diez kilómetros desde las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu hasta Vallecas, mientras que la internacional concluye en el estadio del Rayo Vallecano.

En 2019, la San Silvestre Vallecana recibió el Gold Race Running Label de World Athletics, el máximo reconocimiento internacional para las carreras en ruta. Un reconocimiento que certificaba la dimensión alcanzada por aquella iniciativa que tres amigos habían puesto en marcha con apenas 57 corredores.

«De lo que estoy más orgulloso es de que no hay pueblo en España que no tenga su San Silvestre», aseguraba Sabugueiro en una entrevista concedida a Marca en 2022. Una frase que resume quizá mejor que ninguna otra la dimensión de su legado: no solo creó una carrera, sino que contribuyó a extender una tradición deportiva que hoy se repite en localidades de toda España cada Nochevieja.

Su trayectoria también estuvo ligada a otras pruebas deportivas, como la Milla Urbana Villa de Madrid y el Gran Premio Canillejas.