El portavoz nacional de Vox de deportes, Cristian Toro, propuso este miércoles elaborar un plan nacional de deporte que reduzca los trámites administrativos que, a su juicio, dificultan la actividad de clubes, deportistas e instalaciones y que refuerce el apoyo al deporte de base.

"Necesitamos un plan nacional de deporte y una estrategia nacional", afirmó Toro durante una visita a la Federación de Vela en el puerto de València en el marco de la campaña electoral de su partido ante los comicios del 29 de noviembre.

La formación ha planteado estas medidas en una jornada de visitas a instalaciones y encuentros con clubes, deportistas y federaciones. En declaraciones a medios, el portavoz defendió eliminar los trámites que, según dijo, ponen trabas "al normal funcionamiento del día a día de un deportista".

Vox ha defendido que el deporte de base depende en gran medida de las familias y del entorno de los deportistas, que consumen amplios gastos como los viajes y las equipaciones.

"De forma prácticamente altruista soportan todo lo que hace falta para que el deportista pueda entrenar en unas condiciones medianamente normales", indicó Toro, quien reclamó más apoyo a clubes y federaciones para facilitar la formación de nuevos deportistas.

La propuesta incluye también medidas para mejorar la situación de los deportistas cuando acaba su carrera deportiva. Desde Vox se considera que el "día después del deportista todavía no está bien cubierto" y pide por ello asegurar su futuro.

Sobre la cotización de los deportistas, Toro la calificó de "un primer paso bastante grande", aunque consideró que hacen falta más facilidades.

"El deportista invierte prácticamente todo el tiempo y todos los mejores años de su vida en buscar el máximo rendimiento", señaló, al tiempo que destacó también como un pilar "fundamental" el deporte para las personas mayores.