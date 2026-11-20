"Nunca competiré en un país que persigue de manera tan vergonzosa a mi pueblo". Y así, con esa frase, Judith Deutsch-Haspel rechazó participar en los Juegos Olímpicos de Berlín del 36. Los Juegos de la infamia. Entrar en la leyenda del deporte. Aunque no como hubiera deseado -y seguramente merecido- y muchos, muchos años más tarde.

Porque lo que hizo Judith Deutsch-Haspel fue renunciar a la cita deportiva más grande cuando mejor estaba en su carrera. No en vano, desde pequeña (18 de septiembre de 1918, Viena) soñó con ser una gran nadadora, uno de los deportes más seguidos en aquella época en su país de nacimiento, Austria.

Encontró su espacio en el Sport Club Hakoah Wien. Un club polideportivo fundado por y para atletas judíos, con el objetivo entre otros de comunión para superar la discriminación que sufrían, y que de hecho en muchas ocasiones no les permitía formar parte de otros clubes deportivos.

En 1935 Judith es la mejor nadadora austriaca sin discusión posible. Ostenta todos los récords nacionales femeninos de mediofondo y fondo de estilo libre. 12 plusmarcas había batido desde 1933. Ese mismo 1935 es elegida Atleta austríaca del año. Es una de las mejores del mundo.

El siguiente paso es obvio y lógico: es convocada con el equipo nacional olímpico para participar el verano siguiente en los Juegos de Berlín.

Pero hay un problema. Aun con sus intentos de disimular de cara al exterior, a nadie escapa el trato vejatorio, inhumano, que la Alemania nazi impone a aquellos que, como Judith, son de origen judío. Así que, por mucho que fuera una de las grandes favoritas a llevarse el oro, decide rechazar su participación. "Nunca competiré en un país que persigue de manera tan vergonzosa a mi pueblo".

Un boicot al que se apuntan dos nadadoras austriacas más. Ruth Langer y Lucie Goldner. No era una decisión sencilla en aquellos momentos. Ya hemos contado aquí cómo se planteó la posibilidad de un boicot general que finalmente quedó en nada por las múltiples presiones. Así que la decisión era individual, y comprometida. Sabían que aquello les acarrearía problemas. Aun así, Judith Deutsch-Haspel -y Ruth y Lucie- fueron valientes, y lo hicieron.

Las consecuencias fueron inmediatas. Austria, su propio país, aquel que la había considerado como la mejor atleta del año sólo unos meses atrás, le prohibió participar de toda actividad deportiva. No sólo eso: le despojó de todos sus títulos y todos sus récords. La borraron de la historia. Nunca había existido, a pesar de ser de las más grandes.

A Judith no le queda otra que emigrar. Huir de casa. Se marcha a lo que entonces era Palestina bajo mandato británico, posteriormente Israel, y se establece en Haifa. La única ciudad con una piscina olímpica, por cierto. Porque Judith quiere seguir nadando. Quiere seguir compitiendo. Y quiere seguir ganando. Lo hace, en su nuevo país, en el que llegará a ser campeona nacional en varias ocasiones.

Pero el arranque de la Segunda Guerra Mundial le obliga a detener su actividad deportiva. Y ahí, en Israel, hará Judith Deutsch-Haspel el resto de su vida. Hasta su fallecimiento en 2004, a los 86 años de edad.

Sólo nueve años antes, en 1995, el Parlamento austriaco le pidió perdón de manera oficial, revocando formalmente la sanción impuesta por su propio país, y restituyéndole todos los títulos y récords. Judith se negó a acudir a ningún acto.