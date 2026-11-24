La apnea mundial está de luto. La deportista neerlandesa Jeanine Irina Grasmeijer, una de las grandes referencias internacionales de esta disciplina y poseedora del récord mundial femenino de inmersión libre (FIM), ha fallecido a los 33 años. La noticia fue comunicada por su familia a través de una publicación en Facebook, en la que confirmó que la deportista murió el pasado 16 de noviembre de 2026.

"Con gran tristeza anunciamos que Jeanine Irina Grasmeijer falleció el 16 de noviembre de 2026, a la edad de 33 años. Era una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte. Ningún reto era demasiado grande para ella y, cuando se proponía una meta, la perseguía con determinación", ha señalado su familia en el emotivo mensaje con el que hizo pública la noticia.

Una despedida que ha conmocionado al mundo de la apnea y que pone fin a la trayectoria vital de una deportista que consiguió situarse entre las mejores especialistas internacionales de una de las modalidades más exigentes y extremas del deporte. Grasmeijer había hecho historia gracias a sus extraordinarias capacidades bajo el agua, donde llegó a alcanzar profundidades reservadas a un reducido grupo de atletas.

La familia también ha informado de los detalles del último adiós. El funeral tendrá lugar este miércoles, 25 de noviembre, en una ceremonia en la que familiares, amigos y personas cercanas podrán despedirse de la deportista. Posteriormente, los asistentes se reunirán en la cafetería para compartir recuerdos y acompañarse en el duelo.

"Tras la ceremonia de despedida, nos reuniremos en la cafetería para compartir el dolor y los recuerdos. Ven tal como eres; el color es bienvenido", añade el comunicado familiar. Una invitación que refleja el deseo de sus seres queridos de recordar a Jeanine desde la cercanía y celebrar también la personalidad de una mujer que, según su entorno, afrontaba la vida con energía, alegría y determinación.

Una deportista que desafió los límites de la profundidad

Jeanine Irina Grasmeijer consiguió hacerse un nombre en la historia de la apnea gracias a sus resultados en la modalidad de inmersión libre, conocida internacionalmente como FIM (Free Immersion). Se trata de una disciplina en la que el deportista desciende y asciende por una cuerda vertical utilizando únicamente la fuerza de sus brazos, sin recurrir a aletas ni a ningún sistema de propulsión adicional.

Es una de las especialidades más exigentes de la apnea competitiva, ya que requiere una extraordinaria capacidad de adaptación a la presión, un control absoluto de la respiración y una preparación física y mental muy específica. Cada metro adicional de profundidad supone un desafío para el organismo, especialmente por los efectos que la presión del agua ejerce sobre los pulmones y el resto del cuerpo.

Grasmeijer comenzó a escribir su nombre en los libros de récords en 2013, cuando alcanzó los 90 metros de profundidad y estableció una nueva plusmarca mundial femenina en esta modalidad. Aquella actuación la situó en la élite internacional de la apnea y confirmó su extraordinario potencial en una disciplina en la que cada centímetro puede marcar la diferencia.

Tres años después, en 2016, volvió a demostrar su capacidad para superar los límites y recuperó el protagonismo mundial con una nueva marca histórica. En aquella ocasión consiguió descender hasta los 92 metros de profundidad, completando la inmersión en un tiempo de tres minutos y 46 segundos.

Una actuación que volvió a situarla en lo más alto de la apnea femenina y que consolidó su condición de referente internacional de la inmersión libre. Alcanzar semejante profundidad exige una combinación excepcional de técnica, concentración, resistencia y capacidad para gestionar situaciones extremas bajo el agua.

El legado de una plusmarquista mundial

La trayectoria deportiva de Jeanine Irina Grasmeijer estuvo marcada por su capacidad para afrontar retos que para la inmensa mayoría de las personas resultarían prácticamente inimaginables. Sus registros de 90 y 92 metros son el mejor reflejo de una carrera en la que la superación personal y la búsqueda de nuevos límites ocuparon un lugar fundamental.

Más allá de sus resultados, el mensaje difundido por su familia permite conocer también la dimensión personal de la deportista. Sus seres queridos la recuerdan como una mujer cariñosa, alegre, emprendedora y fuerte, alguien que no se rendía ante las dificultades y que perseguía con determinación aquello que se proponía.

Su fallecimiento, a los 33 años, supone una pérdida especialmente dolorosa para el mundo de la apnea, una comunidad deportiva en la que las gestas individuales y el espíritu de superación tienen un protagonismo especial.

La familia no ha comunicado las circunstancias del fallecimiento, por lo que tampoco han trascendido detalles sobre las causas de su muerte. La noticia se ha conocido a través del mensaje publicado en Facebook, en el que sus allegados han querido compartir el dolor por su pérdida y facilitar los detalles de la despedida.

Este miércoles, 25 de noviembre, familiares, amigos y allegados se reunirán para darle el último adiós. Una despedida a una deportista que hizo historia al descender hasta los 92 metros de profundidad y que dejó su nombre ligado a uno de los grandes hitos de la apnea femenina.