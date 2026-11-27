La Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas Españolas (CUFADE) ha criticado la reforma de la estructura del Consejo Superior de Deportes (CSD), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de noviembre, y ha reclamado que el nuevo órgano de gobierno incorpore representación del deporte federado autonómico. Según la entidad, el cambio suprime la Comisión Directiva y la sustituye por un Comité Ejecutivo del Deporte Español en el que no estarán representadas directamente las federaciones, las comunidades autónomas ni las entidades locales.

La reforma se aprobó cinco días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, según el comunicado de CUFADE, que ha pedido al Gobierno que salga de las urnas que revise la composición del nuevo comité. La organización considera que una decisión de este alcance requiere participación del sector y criterios objetivos de representatividad.

El diseño del nuevo comité

De acuerdo con la composición descrita por CUFADE, el Comité Ejecutivo estará formado por cinco representantes del CSD, los presidentes del Comité Olímpico Español (COE) y del Comité Paralímpico Español (CPE), y cuatro vocales propuestos por ambas entidades. El órgano fijará las grandes líneas de la política deportiva estatal en ámbitos como la planificación, la salud, la inclusión, la investigación, la sostenibilidad, la financiación y la promoción internacional.

CUFADE sostiene que esta estructura concede mayoría al movimiento olímpico y paralímpico y deja fuera a las federaciones autonómicas, que agrupan clubes y deportistas en el conjunto del país. La entidad afirma representar a 850 federaciones, más de 73.000 clubes y 3.600.200 deportistas federados de las 17 comunidades autónomas.

La organización advierte de que las administraciones territoriales y las federaciones podrían quedar fuera de decisiones sobre políticas que después deberán aplicar. A su juicio, esa desconexión podría generar duplicidades, medidas poco adaptadas a las distintas realidades territoriales y un uso menos eficiente de los recursos públicos. Recuerda, además, que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia deportiva.

Más facultades para la Presidencia

Otro de los puntos que cuestiona CUFADE es la redistribución de competencias dentro del CSD. Según el comunicado, la Presidencia del organismo asumirá en solitario funciones de control sobre las federaciones que hasta ahora correspondían a un órgano colegiado. Entre ellas, la ratificación de estatutos federativos, el control de subvenciones, la adopción de medidas disciplinarias y la designación del Tribunal Administrativo del Deporte.

La confederación considera que el cambio reduce los contrapesos y las garantías para las federaciones, y puede afectar a la seguridad jurídica del sistema. El diseño aprobado y sus consecuencias son objeto de la crítica de CUFADE, que pide que las entidades afectadas estén presentes en las decisiones que condicionan su funcionamiento.

La base y la élite

La entidad también argumenta que el deporte de alto nivel se apoya en el trabajo continuado de clubes y federaciones. Según los datos que cita, la Estadística de Deporte Federado de 2025, elaborada por el CSD y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y publicada en mayo de 2026, contabilizó 4.381.174 licencias y 57.330 clubes federados en España.

CUFADE compara esas cifras con los deportistas olímpicos y paralímpicos que compitieron en París 2024: 382 y 150, respectivamente. La confederación sostiene que excluir del órgano decisor a quienes sostienen la práctica deportiva desde la base supone desatender una parte esencial del sistema.

La crítica se centra también en el procedimiento. CUFADE afirma que la reforma se aprobó por vía reglamentaria, sin debate parlamentario ni una consulta efectiva a las comunidades autónomas y al sector. La Ley del Deporte data de diciembre de 2022 y, según la entidad, la adaptación de la estructura del CSD llega casi cuatro años después y de forma precipitada. Por ello, reclama que el próximo Ejecutivo revise el modelo e incorpore al deporte federado autonómico al nuevo comité. La confederación defiende que una reforma de esta dimensión debe contar con el consenso de quienes participan en la gestión y el desarrollo del deporte.