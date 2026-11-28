El mundo de la lucha libre profesional está de luto tras la muerte de Bronson Reed, uno de los rostros conocidos de la World Wrestling Entertainment (WWE). El luchador australiano, cuyo nombre real era Jermaine Haley, falleció a los 38 años por "complicaciones médicas", según anunció la propia empresa este viernes.

La WWE comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su pesar por la pérdida del deportista. En su mensaje, la compañía destacó tanto su trayectoria sobre el cuadrilátero como su faceta personal, y lo describió como una figura de gran presencia en la competición, además de una persona extraordinaria, muy comprometida con su familia y apreciada por sus compañeros. Además, señaló que su esposa está embarazada y que tenía una hija.

WWE remembers the legacy of Jermaine Haley, also known as Bronson Reed. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine's entire family, including his pregnant wife, Paige, their daughter, as well as his friends, co-workers and fans. pic.twitter.com/SZNt4GEVLE — WWE (@WWE) November 28, 2026

La empresa no ha facilitado más información sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre los problemas médicos que provocaron su muerte.

La noticia llega semanas después de que Reed participara en el evento Crown Jewel, celebrado en Riad (Arabia Saudí), donde se enfrentó a Oba Femi. Según informaciones publicadas por distintos medios, el luchador sufrió varias fracturas de costillas y una lesión en el riñón durante el espectáculo, por lo que tuvo que permanecer en el país para recibir atención médica. No obstante, la WWE no ha establecido públicamente una relación entre aquellas lesiones y las complicaciones médicas que causaron su fallecimiento.

Una trayectoria ligada a la WWE

Jermaine Haley comenzó su andadura en la WWE en 2019. Su potencia física y su capacidad para desenvolverse con agilidad en el cuadrilátero le permitieron hacerse un nombre en la compañía estadounidense.

Durante su carrera consiguió importantes reconocimientos, entre ellos el campeonato del torneo norteamericano de NXT y la victoria en el André the Giant Memorial Battle Royal de 2024.Ç

El australiano desarrolló su carrera en la empresa en dos etapas. La primera se prolongó entre 2019 y 2021, mientras que regresó en 2022 para continuar compitiendo hasta su fallecimiento.

La muerte de Reed supone una nueva pérdida para la lucha libre profesional, después del fallecimiento el pasado septiembre del luchador británico Benjamin Satterley, conocido en este ámbito, que murió a los 40 años. En aquel caso tampoco trascendieron las circunstancias de su muerte.