Valentino Rossi suelta una bomba sobre su retirada

Valentino Rossi pondrá punto y final a su carrera al finalizar la temporada 2020, justo cuando acaba contrato. Rossi soltó la noticia en una entrevista concedida a una televisión inglesa:

Lo más importante para mí es no haberlo dejado nunca. Creo que para mí todo habría sido más difícil si me hubiera parado. Si sigo trabajando duro, mantengo mi ritmo. No fue una decisión fácil. Fue más difícil que otras veces porque, quizá, era el último contrato y después de este no habrá otro. Sé que es difícil lograr el décimo título, pero decidí intentarlo. Hay que afrontar desafíos difíciles y depende mucho del estado de la moto. Lo que me gusta es la sensación que tengo cuando llega el fin de semana de carrera, cuando gano o cuando consigo subir al podio