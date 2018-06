Andrea Iannone, piloto italiano de MotoGP que milita en el equipo Suzuki Ecstar y que la próxima temporada correrá con Aprilia, ha sido denunciado por Salvatore Robino, un conocido fotógrafo transalpino que quiso sacar unas fotos del deportista junto a su novia, la modelo argentina Belén Rodríguez, durante la estancia que ambos pasaron hace unos días en Ibiza.

Según publica la revista italiana Chi, los hechos ocurrieron a la salida de Lío, un restaurante-cabaret de Ibiza capital donde es habitual ver a varios famosos.

Este paparazzo buscaba cazar una buena instantánea de Andrea y Belén, montados en el coche del piloto, y decidió seguirlos en moto. Pero Iannone se dio cuenta y, antes de arrancar, decidió bajarse del vehículo para encararse con el fotógrafo, según el relato del propio Robino a Chi. "Yo estaba sujetando el manillar de mi moto para no dejarla caer y Iannone me agarró del cuello y me dijo: 'Te mataré, déjanos en paz’. Luego me quitó las llaves de la moto y las de mi casa", contaba el fotógrafo a la revista.

Salvatore Robino también ha relatado que finalmente pudo entrar a su casa debido a que su compañero de piso se encontraba en el domicilio y que a la mañana posterior tuvo que ir al hospital debido un fuerte dolor cervical, donde le dieron de siete a diez días de baja laboral. Posteriormente se dirigió a la policía para realizar la denuncia por lo sucedido.