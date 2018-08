Rossi: "Si fuera jefe, me gustaría tener en mi equipo a Lorenzo y Márquez"

Valentino Rossi ha hablado con Hoffman acerca de la nueva pareja que formarán en el equipo Repsol-Honda en 2019 Marc Márquez y Jorge Lorenzo. "No será fácil de manejar, porque Jorge es un piloto muy fuerte, y también lo es fuera de la pista". El italiano compartió box con Lorenzo, aun así, lo tiene claro: "Sinceramente, si yo fuera el director de un equipo de MotoGP, me gustaría tener a Márquez y Lorenzo en el mismo box".

Estas palabras podían presagiar un acercamiento en la relación entre el '46' y Márquez, sobre lo que el italiano dijo que "La relación es difícil, pero también es un gran piloto".

Valentino Rossi tiene 39 años y 9 mundiales en su palmarés, y en la misma entrevista afirmó que no tiene intención de dejar Moto GP. Además sabe lo que quiere hacer cuando termine su carrera: "Creo que cuando me retire podríamos organizar un equipo en MotoGP con Yamaha". "No quiero formar un equipo mientras siga corriendo, y quiero seguir en activo tanto tiempo como sea posible".