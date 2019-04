Surrealismo en el Mundial de Supersport (SSP), una competición de carreras de motos en circuitos basadas en las motocicletas deportivas medianas. El piloto español Héctor Barberá no compitió este domingo en la carrera celebrada en el circuito aragonés de Motorland (Alcañiz) tras denunciar la desaparición de su moto del box del equipo Team Toth by Willirace. El valenciano, con una dilatada experiencia en el Mundial de velocidad en varias categorías, no pudo ni salir al warm up.

Fue entonces cuando el Team Toth by Willirace llamó a la Guardia Civil. Agentes de la Benemérita acudieron al box del piloto de Dos Aguas, de 32 años, y buscaron por todo el circuito la moto, que no apareció. Y que de momento sigue sin aparecer.

Para entonces, la participación de Barberá en el circuito de Motorland ya era dudosa, aunque por motivos de seguridad. En la jornada del sábado su Yamaha apenas pudo dar diez vueltas al circuito: el motor contaba ya con 1.600 kilómetros, cuando lo recomendable es cambiarlo como máximo a los 1.500. Entonces en el paddock se rescataron los motivos de "seguridad" generados por los impagos en el equipo Toth.

Todo muy raro en esta categoría de Supersport, que Barberá decide abandonar. Eso sí, el de Dos Aguas deja una puerta abierta a un posible regreso si se dan las condiciones para volver a pilotar. "Hasta aquí hemos llegado", fue el mensaje que colgó el piloto valenciano en su cuenta de Instagram. "Por mi seguridad y por la seguridad de los demás pilotos hoy no podré salir a la carrera, no tenemos medios y lo que empezó como un sueño acaba como una pesadilla", explica en el comunicado, donde también alude a los impagos e incumplimientos del patrocinador principal del equipo.

"Me da mucha rabia. Empezamos este proyecto con mucha ilusión, estrenando todo el material en Australia y sin entrenar, con una moto prácticamente de calle y aún así, con lo mínimo imprescindible en la parte técnica conseguimos acabar cuartos. Después de esa carrera comenzaron los problemas financieros y eso hizo que tuviese que disputar la carrera de Tailandia sin apenas recambio y con un motor con demasiados kilómetros. Aquí la situación es la misma, pero ya no podemos estirar más lo que tenemos, y por responsabilidad no debo ni salir a pista", añadía.

El equipo Toth no tardó en responder y pasar a la acción. Así, el jefe del equipo, el expiloto húngaro Imre Toth, dice que ha sido Barberá quien ha robado su propia moto: "Héctor no quería correr esta carrera en esta moto en este momento, así que era mejor venir y coger la moto para poder comunicar con los medios y a todos los fans; la moto no está aquí y como consecuencia no puede correr".

Son las duras declaraciones de Imre Toth que también se defiende de las acusaciones de impagos: "Yo pago. Héctor tiene su staff español y yo, el mío, con otros mecánicos. Se puede hablar con ellos. Quiero seguir, tengo presupuesto para continuar e ir a Assen (la próxima carrera del Mundial). Con Héctor ya no es posible con lo que ha dicho, así que busco otro piloto. En el contrato entre Héctor y yo pone que corre gratis, que no le tengo que pagar, con lo que no hay problemas económicos", asegura el magiar.

Además, Toth asegura que "no hay problema con el motor" porque "con uno puedes correr 2.100 kilómetros", frente a los 1.500 que establecen las recomendaciones como máximo para ser sustituido.

El historial delictivo de Héctor Barberá

Pese a estas sospechas de impago, también cabe tener en cuenta el polémico carácter de un piloto, Héctor Barberá, que cuenta con un historial delicitivo y varias condenas en su haber. El valenciano, subcampeón de 125cc en 2004 y de 250cc en 2009, empezó a caer en desgracia en enero de 2012. A dos meses del inicio del Mundial aquella temporada, el de Dos Aguas fue detenido en Valencia por conducir ebrio, realizando maniobras de zigzag y saltándose varios semáforos en rojo. Posteriormente fue condenado a diez meses sin permiso de conducir y a una multa de 1.200 euros.

Dos años después, en febrero de 2014, fue cazado conduciendo su Maserati sin puntos en el carnet y pagó una multa de 3.600 puntos. Ya en junio de 2018, el piloto volvió a ser detenido en Valencia por conducir ebrio y recibió un castigo de 22 días de trabajo comunitario y de un año sin permiso de conducir. Todos esos episodios le hicieron ganar cierta fama de conflictivo en el Mundial, aunque también sonados incidentes fuera de la carretera.

En mayo de 2013, después del Gran Premio de Jerez, Héctor Barberá fue arrestado por agredir a su pareja en el hotel donde pernoctaban. Según explicó ella, ambos mantuvieron una discusión en plena Feria del Caballo y, al llegar al alojamiento, Barberá optó por la violencia. "Me apretó del cuello, me cogió por los brazos y me tiró al suelo. Perdí bastante cantidad de pelo", fue entonces el relato de la mujer.

En un juicio rápido, en el que la exnovia de Héctor también recibió una pena de cinco meses de cárcel por golpear al piloto, Barberá fue condenado a seis meses de prisión, conmutable con trabajos sociales. Aquello le condenó al más puro ostracismo en el paddock.

Barberá estuvo compitiendo siete temporadas en MotoGP (2010-2016), pero nunca pudo destacar en la categoría reina, siendo su mejor resultado un cuarto puesto en Malasia en 2016. El año pasado bajó a Moto2, y en junio pasado tuvo un nuevo episodio de alcoholemia por el que fue condenado a 22 días de trabajos sociales. Este año ha competido en el Mundial de Supersport, que ahora decide abandonar, siendo cuarto en la clasificación general, por el presunto robo de su moto. ¿Se la han sustraído o, como denuncia el equipo, ha sido él mismo quien la ha hecho desaparecer del box? Todo un misterio que, a estas alturas, sigue sin resolverse…