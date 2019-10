El vigente campeón del mundo de MotoGp, Marc Márquez ha querido compartir con la prensa española y con la afición su octavo título del mundo, el sexto en la categoría reina, tan sólo 48 horas después de lograrlo en el gran premio de Tailandia. Todavía con la voz tocada de la fiesta que siguió a la consecución del cuarto mundial consecutivo en MotoGP, el piloto de Honda ha confesado que está viviendo un sueño, "poder vivir y ganar haciendo lo que te gusta lo que te apasiona", ha asegurado, es un motor que le impulsa a conseguir los vertiginosos números que ya muestras su palmarés.

Ahora, dice Márquez, no quiere pensar en el futuro, ni en los títulos que le queden por venir y sigue aferrado a un presente que para él pasa por seguir subiendo al podio en cada una de las cuatro carreras que todavía quedan para finalizar la temporada y en darle al equipo Repsol Honda el Mundial de Constructores. "Seguiré al mismo ritmo. Aprovecharemos estos últimos grandes premios para empezar a preparar la moto para el año que viene. El motor sabemos que no podemos tocarlo, pero sí el chasis, el concepto que buscamos para el año que viene", ha dicho Márquez cuando le preguntaban por la motivación tras haber logrado el Mundial. Para Márquez esta temporada 2019 ha sido una temporada "casi perfecta".

Austin una de sus pistas fetiche le vio rodar por el asfalto y anotar el primer cero del campeonato, "en Austin aprendí que nunca puedes perder la concentración ni confiarte". Es por eso que el gran premio de España, celebrado en Jerez que vino después y que ganó, fue para él uno de los puntos de inflexión del año. El otro, según Márquez, fue Montmeló cuando sus principales adversarios, sobre todo el piloto de Ducati Andrea Dovizioso se fue al suelo, "tras ganar en Cataluña empezamos a ver que el título estaba más cerca, que podía ser una realidad".

La misma clarividencia o seguridad fue la que tuvo Marc el pasado domingo en Tailandia que lejos de reservar, porque un segundo puesto también le habría convertido en campeón, buscó la victoria como parte de su motivación. "Lo más bonito es ganar el título en Valencia pero cuando tienes al alcance la primera bola de partido y distancia con respecto a los demás pilotos en la general, buscas hacer un poco más", ha confesado Márquez que en ningún caso cree que querer ganar ganando fuera una locura, de hecho ha asegurado que este año ha sido el Márquez más maduro y sólido desde que compite en el Mundial. Un año, según él sin fisuras dentro del equipo y en plena conjunción con la moto. El piloto de ala dorada niega tajantemente que Honda construya la moto para él, para su forma de conducir, "es la misma moto para los todos pilotos que llevamos Honda. Honda hace una moto y los pilotos tenemos que adaptarnos a ellas, entender junto a los técnicos cómo sacarle el máximo potencial".

Un Mundial que no ha sido gratis, que le ha costado mucho sudor y esfuerzo, empezando por la pretemporada cuando tuvo que dejar de hacer lo que más le gusta, montar en moto, para poder hacer frente a una operación de hombro y su posterior recuperación. La humildad y el respeto al resto de pilotos de la parrilla han guiado su temporada; "Nunca debes sentirte superior a nadie, si lo haces eres vulnerable y en cualquier momento puedes fallar. Siempre buscas seguir mejorando, ves a deportistas como Nadal o Messi que parece que no pueden ser mejores y un día te sorprenden con un golpe nuevo o un nuevo gol increíble", ha dicho Márquez.

El ocho veces campeón del mundo no quiere ni oír hablar de si es o será el mejor piloto de la historia, se le pone el vello de punta, él cree que será imposible alcanzar los números del gran Giacomo Agostini, y sólo piensa en el presente. Añadía además que, "por supuesto que me encantaría, cuando me retire dentro de bastante, espero, tener el honor de que mi nombre esté junto al de los mejores pilotos del mundo". El futuro parece no estar hecho para él, tampoco el Dakar, Márquez descarta como han hecho otros deportistas del motor, como Fernando Alonso, cambiar los circuitos por la arena del desierto, "me haría daño. Una cosa es que entrenes, que te guste la tierra, que corras por las dunas como un "hobby" y otra muy distinta es correr de forma profesional."