Una caída de Oliveira y vientos de 70km/h provocan la suspensión de la jornada en MotoGP

El fuerte e intenso viento y la caída del piloto portugués Miguel Oliveira ha provocado la cancelación de los cuartos entrenamientos libres y lo que es más importante, se ha aplazado la clasificación para el Gran Premio de Australia en el circuito de Phillip Island.

¡PELIGROSÍSIMA CAÍDA DE OLIVEIRA! p> El viento lo empujó a la hierba al final de la recta y se fue al suelo a muchísima velocidad #AustralianGP a href="https://twitter.com/hashtag/MotoGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MotoGP a href="https://t.co/SMsOCtUZN5">pic.twitter.com/SMsOCtUZN5 — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2019

Diecinueve pilotos votaron cancelar la jornada y tres consideraron que estaban en los límites de lo permisible pero que se podía continuar, uno de ellos, el ya campeón Marc Marquez que estaba siendo el más rápido por delante de Maverick Viñales y Pol Espargaró. Marquez, al salir de la reunión afirmó que "en la Comisión de Seguridad se expusieron dos temas: si es posible pilotar y el nivel de riesgo. Posible pilotar, lo era, porque lo estábamos haciendo hasta la caída. Tampoco era imposible ni nada del otro mundo. Lo que pasa es que el riesgo era muy elevado. Más que por el viento, que está claro que lo dificultaba, era por la velocidad y por las inercias a las que se va en este circuito. Yo he dicho mis dos opiniones. He dicho que se podía pilotar, pero que el riesgo era muy alto. También había la opción de hacerlo mañana. No pasa nada, no se acaba el mundo".

Todo se detuvo cuando el portugués Miguel Oliveira sufrió una fuerte caída en la curva más rápida del circuito al final de recta. Todo por vientos de unos 70 km/h. Oliveira fue atendido por las asistencias médicas y trasladado a la clínica del circuito donde se descartaron lesiones importantes.

Para mayor tranquilidad, el propio Miguel Oliveira atendió a los medios de comunicación y explicó lo que le había sucedido.

a href="https://twitter.com/_moliveira88?ref_src=twsrc%5Etfw">@_moliveira88 explicando cómo el viento le ha sacado literalmente "fuera de la pista" Un verdadero alivio verle bien después de un accidente tan fuerte como el que ha tenido p> #AustralianGP a href="https://twitter.com/hashtag/MotoGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MotoGP a href="https://t.co/RZrxfe2yCL">pic.twitter.com/RZrxfe2yCL — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2019

Ese momento fue aprovechado por la Dirección de Carrera para llamar a todos los pilotos a una reunión extraordinaria. En dicha reunión se les informó de las condiciones metereológicas y fue cuando aprobaron posponer la clasificación al domingo.

Así sería, en teoría, los nuevos horarios:

Warm up Moto3 08:50 a 09:10 horas

Warm up Moto2 09:20 a 09:40 horas

Warm up MotoGP 09:50 a 10:10 horas

Primera clasificación MotoGP 10:20 a 10:35 horas

Segunda clasificación MotoGP 10:45 a 11:00 horas

Carrera Moto3 (23 vueltas) 12:00

Carrera Moto2 (25 vueltas) 13:20

Carrera MotoGP (27 vueltas) 15:00