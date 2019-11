Jorge Lorenzo convoca una rueda de prensa sorpresa para anunciar que se retira

El piloto español Jorge Lorenzo, del equipo Repsol Honda, comparecerá esta tarde a las 15:00 horas ante los medios de comunicación en el Circuito de Cheste para anunciar su retirada.

Lorenzo comparecerá en la sala de prensa junto al director ejecutivo de Dorna, Carmelo Ezpeleta, según informó esta organización en un comunicado en el que se limita a anunciar al encuentro. Lorenzo fue bicampeón del mundo en la categoría de 250cc en 2006 y 2007, y tricampeón del mundo de MotoGP en 2010, 2012 y 2015.

La noticia coge por sorpresa a propios y extraños ya que Nomura, jefe de Honda tranquilizó a los aficionados en el mes de octubre: "Desde el lado de Honda queremos que esté. Nuestro objetivo es hacer una buena moto para él. Ese es nuestro trabajo y nuestro objetivo, así que lo haremos".

También el propio Lorenzo dejó pistas incluso de una renovación antes de una posible retirada: "Todo llega en el momento adecuado. Supongo que si los resultados mejoran mucho y Honda estará feliz y yo estaré feliz, entonces la cosa es renovar el contrato. Esto sucede con todos. Si no es así, ambas partes tomarán diferentes direcciones. Es lógico en este deporte. Pero no puedo pensar en lo que sucederá en tres, cinco o siete meses. No vale la pena. Especialmente cuando estoy luchando por obtener muy buenos resultados. Así que tengo que concentrarme para tratar de hacerlo mucho mejor con el Honda, y esto es lo que intento".

Hoy a las 15:00 horas, rueda de prensa para conocer los motivos.