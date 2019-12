Nico Terol: "Las motos eléctricas son el futuro, llegarán a MotoGP tarde o temprano"

La revolución de la tecnología eléctrica ha llegado este año al Mundial de motociclismo. 2019 se cerrará como un año histórico para un deporte que ha disputado esta temporada su primera Copa del Mundo de MotoE. Un campeonato que menguó antes de arrancar por culpa del incendio declarado en el circuito de Jerez y que arrasó con parte de la logística necesaria para su normal desarrollo. En total, cinco pruebas con dos mangas de 10 vueltas cada una, limitadas por la vida útil de las baterías, y 18 pilotos inscritos, cuatro de ellos españoles: Nico Terol, Sete Gibernau, Héctor Garzó y María Herrera.

Libertad Digital ha hablado con uno de ellos, Nico Terol. El piloto del Ángel Nieto Team (Alcoy, Alicante, 27 de septiembre de 1988), que fue campeón del mundo de 125cc en 2011, ha vuelto a subirse a una moto para protagonizar el gran reto del futuro del motociclismo, los proyectos denominados -e.

Pregunta: ¿Cómo ha sido la vuelta a la competición después de tres años fuera de los circuitos?

Respuesta: Después de tres años parado no ha sido fácil volver a estar al máximo nivel porque al final, por mucho que entrenes, la concentración máxima que te da estar compitiendo no la tienes cuando estás parado. La verdad es que lo he notado. Este año me esperaba un poco más porque no he acabado de acoplarme a la moto como me hubiera gustado, pero estoy contento en general de cómo ha funcionado la moto, al final me he divertido.

P: ¿Qué ha supuesto volver a las motos y hacerlo en MotoE de la mano del Ángel Nieto Team de la mano de Aspar?

R: Para mí ha sido un honor volver a la competición con el equipo con el que tantos éxitos he logrado. Fui subcampeón del mundo luchando con el propio Marc Márquez, luego campeón del mundo de 125cc, he ganado carreras de Moto2 con Jorge (Lorenzo) y la verdad es que para mí es un honor. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia Aspar y Openbank por la oportunidad que me han dado.

P: Has sido siempre un piloto de última vuelta, muy observador y valiente, pero en MotoE las carreras son a 10 vueltas. ¿Cómo ha cambiado tu forma de afrontar las carreras?

R: Al disputarse a 10 vueltas, se trata de muy complicadas y muy estresantes porque no puedes fallar, tienes que estar atacando siempre y requieren la máxima concentración. Y con una moto tan grande los adelantamientos no son sencillos. Además, todos llevamos la misma moto. Todo se complica, tienes que estudiar muy bien al rival para adelantarle lo antes posible y tirar toda la carrera, con lo que no hay margen para dosificar fuerzas. Hay que atacar desde que se apaga el semáforo hasta que cruzas la bandera.

Nico Terol rueda con una moto eléctrica en el circuito de Jerez. | Cordon Press

P: ¿Entonces la clasificación es importantísima, no?

R: Sí claro, y más a un vuelta. Para mí ha sido complicado porque soy un piloto muy constante pero necesito encontrar el ritmo. Es a la tercera vuelta cuando yo consigo mi giro más rápido; ahora a una vuelta todo se complica, requiere mucha concentración porque en cuanto pises el verde o te salgas de un piano te quitan la vuelta. Además, no hemos acumulado muchas vueltas por culpa de las baterías.

P: ¿Cómo cambia una moto de combustión a una eléctrica en cuanto a la aceleración, suspensión o compromiso con los neumáticos?

R: La moto donde más margen de mejora tiene es en el peso, pero todo lo demás me ha sorprendido cómo ha funcionado, sobre todo para ser el primer año: la aceleración, el paso por curva que se puede hacer es muy elevado. Es un estilo diferente, es verdad que en las frenadas hay muchas inercias, notas que enseguida hace tope la horquilla y por mucho muelle que pongas en la puesta a punto y tires a duro, siempre notas que es un poco extraño; pero una vez que te tiras a la curva puedes hacer un paso por curva muy alto. La conexión con el acelerador es muy directa, lo que la convierte en una moto muy divertida. La MotoE inclina muchísimo porque lleva neumáticos de MotoGP, es más difícil hacer salvadas como las que hace Marc Márquez porque hay más inercia pero las inclinadas son espectaculares.

P: Pese a haber sido un año de toma de contacto de aprender y de volver después de un parón, al final estuviste luchando por el título.

R: Empecé muy bien. En el simulacro de Valencia fui cuarto, pero al salir todo tan bien y ver que podía estar delante yo mismo me presioné. Luego cuando arrancó el campeonato en Alemania me sacaron, Austria no lo conocía mucho y, sinceramente, fue un inicio de Mundial que me tocó un poco la moral, si hubiéramos empezado como en Valencia quizás hubiera sido diferente. Fue una lástima. En un campeonato tan corto no he podido exprimir la moto como me hubiera gustado.

P: En 2020, después la suerte que te ha faltado este año, ¿el título puede ser un objetivo claro?

R: ¡Claro que sí! Yo tengo claro que a todos los pilotos de la parrilla los he ganado cuando estaba en Moto2. La verdad es que con mi talento me veo capaz de poder luchar por el título.

P: Hace unos días Marc Márquez aseguró, tras ver el proyecto Honda E, que el futuro son las motos eléctricas. ¿Te sientes un poco cobaya?

R: Absolutamente, es el futuro. Todavía quedan años de evolución, pero está claro que tarde o temprano esta tecnología llegará a MotoGP. Es igual que el paso del ciclo de dos tiempo al cuatro tiempos, todavía lo vemos todo un poco verde, pero llegará. Lo importante es que ya hay una categoría y las marcas ya están haciendo su moto eléctrica. Algún día ocurrirá y será bonito aunque no nos hagamos una idea porque el olor y el sonido de la gasolina son muy bonitos también. Nos tendremos que acostumbrar incluso a otro sonido, no el del motor sino el sonido de los neumáticos, del paso de la moto o el ruido de las cadenas.

P: Ahora estás también al otro lado del muro: ¿qué tal la experiencia como responsable del Junior Aspar Team?

R: Estoy muy agradecido a Jorge Martínez Aspar porque se está haciendo un trabajo increíble con las nuevas generaciones. Lo más importante es que disfruten y más en un deporte que tiene tanto riesgo y es tan complicado, que valoren la oportunidad que tiene porque si trabajan como toca al final los resultados llegan. Al final nosotros nos encargamos de darles todas las herramientas, siempre les digo que sean humildes y agradecidos.