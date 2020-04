Gelete Nieto: "Si tengo que apostar por alguien para este Mundial, me quedo con Rossi o Márquez"

Son las palabras a Libertad Digital del hijo mayor de piloto Ángel Nieto, fallecido en 2017. El expiloto Gelete Nieto (Madrid, 19 de noviembre de 1976), miembro del equipo de Aspar Team de Moto3 y Moto2, asegura que su padre se habría asustado mucho y habría alucinado con una temporada sin motos y con la cancelación de todos los eventos deportivos debido al coronavirus. Ahora la Fundación que lleva el nombre de su padre les permite seguir activos ayudando a los que más lo necesitan.



Entrevista a Gelete Nieto

Pregunta: ¿Cómo está viviendo la familia Nieto esta crisis sanitaria?

Respuesta: Pues imagino que como el resto de familias en toda España, juntos, tranquilos e intentado aprovechar el tiempo, jugando con mi hija, organizando la casa, pintando... pero sin olvidarnos de lo que más nos necesitan a través del Fundación Ángel Nieto.

P: ¿Cómo está ayudando la Fundación?

R: Estamos colaborando con el Grupo Larrumba, el Grupo LaLaLa, el Grupo El escondite y el Ayuntamiento de Madrid para llevar cada día al Hospital de Ifema cerca de 1.800 menús para intentar ayudar a los médicos y sanitarios que están luchando cada día contra el virus. También estamos llegando a muchas familias con dificultades, hay mucha gente que nos está ayudando con sus donaciones a través de la página web de la fundación eso es de agradecer.

P: Vamos con el motor. No hay temporada que te quedes en casa y no gires al ritmo del Mundial. ¿Cómo está siendo una temporada sin motos?

R: Lo estoy echando muchísimo de menos. No sólo formo parte del equipo de nuestro gran amigo Jorge Martínez Aspar, sino que también llevamos un negocio en el paddock de alquiler que se llama GPROOM, camiones hoteles donde viven muchos de los pilotos del Mundial. Y se echa de menos todo, los amigos, el olor a gasolina, lo pilotos, los mecánicos... en definitiva, echo de menos la normalidad. Tengo muchas ganas de volver y Dorna está trabajando muy duro para que esto suceda de la mejor forma posible y con los menos riesgos posibles.

P: ¿Hay preocupación por el daño que puede hacer esta crisis al Mundial, al motociclismo en lo deportivo y en lo económico?

R: Dorna está estudiando todas las opciones posibles para que no perdamos la temporada, pero no depende de nosotros, está en manos de lo que decidan los gobiernos. Lo que está claro es que aunque volvamos no será un campeonato normal, será muy diferente.

P: ¿Apoyarías grandes premios con dos mangas para cubrir el número mínimo de carreras?

R: Se ha hablado de muchas opciones, doble manga, carreras sin público, o carreras en países con más posibilidades por su baja afección del virus. A mi me encantaría tener la fórmula perfecta, es muy difícil. En cualquier caso deberíamos intentar que fuera lo más parecido a las carreras de siempre.

P: ¿Crees que este parón afectará más a pilotos más veteranos como Valentino Rossi o a los más jóvenes como Marc o Quartararo?

R: Precisamente el otro día mantuvimos una charla con los pilotos del equipo Aspar Team y alguien planteaba precisamente esa cuestión. Creo que al final todos están en la misma situación, todos están entrenando en sus casas como pueden y tienen las mismas limitaciones. Lo que marcará la diferencia es el talento natural, quien lo tenga podrá sacar un plus de rendimiento. Pilotos como Valentino (Rossi) o Marc (Márquez) tienen ese talento. Pero la clave puede estar en el tipo de Mundial que tengamos, con menos carreras y donde puntuar va a ser muy importante. Cualquier fallo te puede dejar fuera de la disputa por el título.

P: ¿Cómo te imaginas la primera curva de la primera carrera?

R: Complicada y tensa, pero creo que por la necesidad de puntuar que va haber todos se van a respetar un poco más que de costumbre.

P: Imagínate que se celebra el Mundial, ¿por quién apuestas para el título de MotoGP?

R: Eso es muy difícil de saber. Tanto en Malasia como en Qatar vimos mucha igualdad. Hay un top 5 de pilotos con muchas opciones. Pero bueno, si me tengo que decantar por alguien yo me quedo, porque me gustan mucho, Valentino y Márquez con el permiso de Viñales y Quartararo. Sería muy bonito ver a Valentino, todo un símbolo para Italia y a Marc como representante español, subir a los más alto y dar alguna alegría a dos de los países que peor los están pasando.

P: ¿Cómo hubiera vivido tu padre, Ángel Nieto, esta crisis, sin motos, con el confinamiento y todo lo demás?

R: Es algo de lo que hemos hablado toda la familia. Mi padre era una persona súper inquieta y yo creo que al inicio se habría puesto muy nervioso, se hubiera asustado, al principio lo habría pasado algo regular. Hubiera alucinado, se habría asustado con todas las suspensiones de eventos deportivos, seguro que nos habría llamado constantemente para ver qué hacíamos. Pero era un superviviente, luego seguro que se habría acostumbrado y se hubiera quedado en casa como hemos hecho todos. El virus es una incógnita y hay que cruzar los dedos y pensar que al final todo va a salir bien.