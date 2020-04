Tras una nueva temporada viendo los partidos de LaLiga desde el banquillo, la presión que ejerció acabó con Bravo fuera del Barcelona en la 2016-17, y Ter Stegen siendo el titular indiscutible en LaLiga y la Liga de Campeones hasta la fecha, convirtiéndose en una de las piezas más valiosas del once barcelonista.

La renovación del contrato del alemán Marc ter Stegen (Mönchengladbach, 1992) se encuentra en vía muerta debido a la crisis sanitaria por la COVID-19 y a que el FC Barcelona considera que no es prioritaria, por la situación económica de la institución ante el coronavirus, aunque sí estratégica.

