En el programa Radioestadio Motor de Onda Cero el director de Aspar Team explicó que conoce muy bien a Ezpeleta y que se está haciendo todo lo posible por empezar cuanto antes, y que "si es posible, a finales de julio". El ex campeón del mundo se apostó un jamón a que el mundial se iniciaría antes de la fecha marcada en Brno el 9 de agosto. "Conozco bien a Carmelo Ezpeleta, conozco bien a Dorna y sé que se están dejando la piel ", dijo. "He visto a Carmelo esta semana muy animado, muy lanzado, y estoy convencido de que va a haber Mundial y pronto. Carmelo ha dicho que está intentando que sea a finales de julio. Eso es una señal muy buena", comentó.

